Estamos en guerra abierta, por Martín Sagrera Capdevila

El mundo no consiguió que ganara la democracia en 1945. Cinco países conservaron el derecho de veto en la ONU. Hoy, ya sin disimulo, la mayoría está en guerra abierta o poco larvada; y muchos otros países, también. El ‘Si quieres paz, prepara la guerra’ vuelve a ser muy urgente, contra lo que piensan los ignorantes, cobardes o agentes secretos de los más belicosos: Rusia, China y, ahora descaradamente, nuestro exaliado EEUU, que no se libró del complejo militar-industrial que denunciara Eisenhower.

Europa no sólo debe unirse o reunirse con rapidez, sino reconocer y reparar en lo posible las causas que le llevaron a comenzar las dos primeras guerras mundiales. La tercera, si no la paramos a tiempo, la sufrirán, sobre todo, quienes no mueran en ella, porque los que ya están en la Luna no se salvarán con el Marte que les promete hoy el lunático Donald Trump.