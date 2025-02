Yo creo en la política, a pesar de los políticos

Es terrible leer las declaraciones de la señora Ayuso a Ana Rosa Quintana. / Diego Radamés

Tengo total y absoluta convicción de que el deterioro del mundo político solo sirve para dar poder a las fuerzas emergentes, que pretenden instaurar un nuevo orden mundial, como son aquellas que hacen del dinero el principal valedor de toda nuestra sociedad. Me refiero a los oligarcas que, en alianza, anhelan instaurar una plutocracia, o sea el gobierno de los ricos, en detrimento de la democracia.

Connivencia

En un Estado democrático quien tiene el poder de elaborar las normas y leyes es el legislador, los parlamentos que emanan de la voluntad popular en alianza entre el pueblo y la política, cuya complicidad determinará las leyes. Esto no es plausible si no existe esa connivencia entre la sociedad y el Estado democrático. Ello, a la vez, implica una capacidad de exigir responsabilidades a los gobernantes por parte de quien los votó, de dar y retirar la confianza en función de los resultados de su gobernanza.

Ahora bien, la ciudadanía tiene que tener una serie de valores que conformen una línea ideológica elemental, donde el ser humano sea la base de la misma y considere al dinero como mero instrumento para procurar el desarrollo de las personas y no a la inversa. El progreso, bajo mi punto de vista, se entienda inherente a la evolución de planteamientos humanistas, a la realización del individuo en consonancia con sus potencialidades y en equilibrio con su entorno, y no como un mero poseer más medios materiales, más tecnología, a veces innecesaria, invadiendo el mercado y llevando a un consumismo irracional. Si queremos un sistema sostenido de desarrollo debemos atenernos a los recursos disponibles y gestionarlos racionalmente, para que alcance al conjunto de la población y no se mantenga el despropósito que tenemos en la actualidad que, desde el aspecto económico, conduce cada vez más a la fragmentación social con inmensos ricos y miserables pobres.

El mundo económico desalmado

Y, claro está, al mundo económico desalmado que piensa antes en el dinero que en las personas, que cultiva los valores de la competencia salvaje, y para el que la gente solo tiene valor si sirve a sus propósitos de desarrollo económico, le interesa dominar la política de todos los países, cosa conseguible al domeñar al político. Este dominio puede ser directo o indirecto. Es decir, sometiendo a los políticos a sus deseos para que ejecuten la política que les interesa a ellos, o sea, hacerlos sus lacayos mediante el chantaje, la compra o la corrupción; o bien, desprestigiarlos a todos ante sus propios votantes, la ciudadanía. El desprestigio es un proceso simple, pues se les acaba responsabilizando de todo lo nefasto que ocurre, ‘piove, porco governo’, o bien se les corrompe, cosa relativamente fácil cuando llega a la política gente de bajos valores morales y éticos aupados por una sociedad poco exigente, partidista a ultranza e ideológicamente mediocre.

La alternativa es la liberación de la mente del clientelismo político e ideológico, la ruptura con el sesgo confirmatorio, la educación para pensar y discernir, el ejercicio del libre albedrío implicándose responsablemente en la gobernanza mediante el voto. Es un proceso educativo que libera al sujeto de los dogmas y lo dota de criterio, que lo hace más libre a la vez que más comprometido con la propia sociedad, respondiendo y haciendo responder a los gobiernos. Es una cuestión de actitud y compromiso.

Observamos un trabajo subliminal y disruptor, que se realiza desde diferentes medios ya sometidos a la propiedad y dominio de sus amos, que va alienando al ciudadano hasta jugar con ese libre albedrío y hacerles ver verdad donde hay mentira. En ello incluyo la deconstrucción del sistema, de sus valores morales y éticos, del sentido humanista de la existencia, o el cultivo del egocentrismo en detrimento de la libertad y la fraternal solidaridad.

Todos los políticos no son iguales

En todo caso, para conseguir el desafecto entre el pueblo y la política, solo basta con generalizar e incluir a toda la clase política en un grupo dominado por la corrupción, bajo la expresión: «Todos los políticos son iguales». Gran parte de la clase política, que sería la primera interesada en limpiar su imagen, acaba embarrándolo todo con tal de conseguir sus abyectos objetivos partidistas. Incomprensiblemente tiran piedras sobre su propio tejado sembrando el desencanto y la desafección.

Así acabaremos no creyendo en la política, sin diferenciar la política del político, que son, a mi entender, dos cosas bien distintas, aunque deberían ser complementarias. Hemos de creer en la política como forma de gobernar una sociedad y en la democracia como fórmula para controlar, regular y determinar el ejercicio político de soberanía popular. Hemos de reclamar la dignificación de la política y condenar a los políticos y a los grupos de poder que la deterioran, utilizan y manipulan en su propio beneficio.

Es desolador ver como se practica una política canalla, abyecta, torticera y obstruccionista. Existen políticos verdugos de la política, destructores de la convivencia, cultivadores del odio y la confrontación. Son tóxicos antidemocráticos infiltrados en la democracia que, bajo su amparo, solo pretenden dinamitarla. Sus irresponsables y tendenciosas declaraciones, sus insinuaciones, sus continuas hipérboles y elucubraciones siembran desafecto y desconfianza en las instituciones y crean tensiones. Soplan vientos de motosierra, de bulos y mentiras, de negacionismo, de cuestionamiento de la ciencia desde una vulgarización de la cultura y el conocimiento a través de las redes sociales, que desinforman desde la ignorancia mediante ‘influences’ que crean estados de opinión inconsistentes, cuando no perversos.

La política canalla y filibustera

El discurso político se ha hecho canalla. La verdad ha huido de las bocas infectas que solo pretenden preservar sus intereses partidistas y personales buscando el asalto del poder. Todo vale con tal rendir al contrincante y alcanzar el poder. Es terrible leer las declaraciones de la señora Ayuso a Ana Rosa Quintana. Ya no se trata solo de conductas histriónicas, sino de ideas de referencia con contenido delirante, que pueden cuajar en delirio de referencia patológico con rasgos paranoides, al manifestar que Sánchez la quiere matar… En esos discursos hiperbólicos e irracionales, la realidad no se trata, no se analiza, se oculta, y su virulencia atrona los oídos de la ciudadanía opacando la corrupción de su entorno.

En este estado de cosas, todo está bajo sospecha, los gobiernos, la justicia, los legisladores, pero sobre todo los políticos; o sea, el sistema. De eso se trata de potenciar la entropía que diluya la cohesión social. Los buitres siguen volando, planeando a la espera de que caiga el cadáver, en un harakiri de la propia sociedad, para nutrirse con su carroña. No hacen nada, no dan soluciones, solo van denostando, gritando, oponiéndose a todo, denigrando, identificando enemigos y creando odio, desacreditando el sistema para crear desafección, para que el pueblo, hastiado de la política, busque mesías salvadores que triunfantemente vengan para establecer un sistema férreo de dictado y caudillaje, postergando los valores humanistas de toda sociedad democrática. Entonces vendrá el ‘Cuarto Reich’, que ya asoma la patita, allende el Atlántico, como un elefante en una cacharrería…

Sería conveniente hacer pedagogía. Creer en la política, recuperándola a través del ejercicio decente de la misma. La política es necesaria e imprescindible para gobernar una sociedad. Necesitamos políticos de calidad, implicados y solventes, sosegados y racionales, psicológicamente maduros y democráticos, que respeten la decisión soberana de los pueblos. Para lograrlo está el voto, usémoslo con cabeza. Si eliminamos la política democrática aparecen las dictaduras, que consideran al ciudadano como un súbdito obediente al servicio del sistema, y se amparan en su opacidad para gobernar a su antojo.