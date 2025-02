La verdad es la mejor mentira

Unas 500 personas, convocadas por los sindicatos, se manifestaron en Málaga. / ccoo

El tsunami de noticias de Trump solo es comparable al amor y el odio que despierta, no deja indiferente a nadie. En Málaga, en cambio, nos deja indiferentes la okupación de viviendas sociales para familias necesitadas. Si no se desaloja a los okupas de La Invisible, más de 17 años arrebatada al Ayuntamiento, y este silba y mira para otra parte, pues ¿porqué van a preocuparnos otros colonos de lo ajeno? Claro, ya le han cogido la medida a la Casona y están tan a gusto.

Pasa igual que con los manifestantes contra la caza del otro día, cuando ya entran los jabalíes en los centros comerciales para realizar sus compras y pronto se tomarán un café en La Canasta. Ítem más, no me digan que no tiene donosura que 55 universidades españolas, sus rectores, vamos, llamen a sustituir el genérico «hombre» por «ser humano» para así evitar el «lenguaje androcéntrico», pues no nos ha ido tan mal con el dichoso lenguaje, porque nos hemos entendido y nos vamos a seguir entendiendo con él.

Pero que Juan García-Gallardo haya dimitido de todos sus cargos en Vox no debe sorprendernos en absoluto, antes fueron Rocío Monasterio, Juan Luis Stegmann, Iván Espinosa de los Monteros, Macarena Olona, Carla Toscano, Víctor Manuel Sánchez del Real, por aquí Rubén Manso… Hace unos días se habían ido otros dos diputados de CyL que habían tenido el atrevimiento de pedir primarias, ¡habrase visto! Algunos viven perfectamente sin democracia, otros no.

En Manilva, se veía venir. Un ciudadano denuncia a su vecina por amenazas y agresión con un martillo en la cabeza. Llegan los policías y se van sin la machota ni la vecina, ¡será impertinente el contuso!

Después están los que se manifiestan frente a la sede del PP en la Avenida de Andalucía por no votar el «decreto ómnibus», donde cabe cualquier diktat de la extrema izquierda. La gente normalmente se manifiesta contra los gobiernos, aquí no. Pero tú, Juanma, fináncialos, mañana vendrán a por ti.

Y es que estos son tiempos turbulentos. De ahí que Netflix purgue a Karla Sofía Gascón y la aparte de la promoción de ‘Emilia Pérez’ a los Oscar, y retire la imagen de la actriz trans de los carteles de la película que opta, nada menos, que a 13 estatuillas. Y es que Karla escribió una vez un tuit en el que criticaba el Islam y hasta se pronunció sobre la muerte de George Floyd, ¡pero esto qué es! Por estas poderosas razones, ahora unos agentes de Torquemada la llevan a la hoguera. Y es que, para algunos, la verdad es la mejor mentira. Putin debe andar celoso con tanta competencia iliberal en Occidente.

Por eso, me pareció muy endeble el libro de Applebaum, ‘Autocracia SA’, y falto de rigor. Un ejemplo, en la página 63 para fundamentar su discurso abusa la autora del «según parece», «podrían», «se cree»…, todo así, y un poquito maniquea, aquí los buenos, allí los malos, vamos Anne, estás sobrevalorada, reconócelo.

Por lo demás, almorzamos la Tertulia del Congreso de Málaga en el Figón de Juan con el ex guardia civil Ignacio Carrasco y desmenuzamos el crimen de Lucía Garrido cuyas derivadas nos llevan a unas tinieblas de las que pocos se atreven a hablar.

Al día siguiente, analizo con lupa las declaraciones de Larry Fink, presidente del mayor fondo de inversión del mundo, Blackrock, que dice que en su vida había visto tanto pesimismo en Davos sobre Europa y que «Europa es un mito maravilloso que no funciona». Te quieres creer que la UE hasta el martes no analizó el anuncio de aranceles de los EEUU cuando antes del fin de semana otros ya habían reaccionado fuera del Viejo Continente. Y después parió un ratón. Qué liderazgo el de Úrsula. Pero la Von der Leyen tiene un arma galáctica y se llama subvenciones. Nosotros también, de ahí que el Observatorio de la Cultura apunte que el 65 por ciento de los ingresos del sector proviene de las administraciones públicas. El cine español, por ejemplo, recibió en 2023 en subvenciones el doble de lo que recauda en taquilla. Somos un país de subvencionados, eso sí, a mucha honra. Por eso recurro al Arcipreste de Hita, que lo explica así:

Sírvela, no te canses, sirviendo el amor

crece;

homenaje bien hecho no muere ni perece,

si tarda, no se pierde; el amor no fallece

pues siempre el buen trabajo todas las

cosas vence.