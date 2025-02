La 'era Navarro'

Ibon Navarro pide un tiempo muerto. / ACBPhoto

Este lunes se cumplen tres años desde que Ibon Navarro llegó a Málaga. Recordemos que vino con una temporada ya comenzada sustituyendo a Fotis Katsikaris. Aquella temporada, con Juanma Rodríguez y Antonio López Nieto también recién aterrizados en el club, salvó la debacle en la que se encontraba el equipo. Y es que aquel Unicaja estaba formado por jugadores caros, alguno de los cuales hubo que pagar traspaso y todo. Ahora, ya me genera más dudas si eran buenos jugadores para el equipo. La realidad es que el grupo no funcionó acorde con el presupuesto que se tenía aquel año, así que bastante se hizo con salvar la temporada.

El buen trabajo desempeñado por el técnico vitoriano le valió para seguir una campaña más. En esta campaña se hizo un equipo completamente nuevo (creo recordar que se ficharon hasta nueve jugadores) y todo cambió. Desde entonces se han conseguido cuatro títulos. Entre ellos, el más valioso es una Copa del Rey. También se consiguió conquistar la BCL, lo que te da derecho a participar en la Copa Intercontinental, que también ganó Unicaja hace algunos meses. Para preparar la Intercontinental hubo que empezar la pretemporada antes, o quizás alcanzar un buen estado físico rápido en esa pretemporada. Eso ayudó a que el equipo se alzara con la Supercopa de la ACB ganando en la final al Real Madrid.

No podemos olvidar alguna decepción, que también las hubo. Unicaja era favorito para disputar la Final Four de la BCL en la temporada 22-23. Era favorito por el hecho de que se disputaba en Málaga y había mucha ilusión por conquistar ese título. Pero el equipo quedó eliminado contra el Bonn alemán. O la temporada pasada, que en las semifinales de la Liga ACB, y con el factor cancha a favor, fue eliminado por UCAM Murcia en un play off a cinco partidos donde no logró ganar ningún partido en el Carpena.

Además de esos títulos logrados, Ibon Navarro y su equipo lograron dos títulos importantísimos pero que no dejan copa en las vitrinas de Los Guindos. El primero ser campeón de la Fase Regular de la ACB. Esta conquista tiene un mérito muy grande sabiendo que compites contra Real Madrid y Barça.

Pero el título más importante que ha conseguido Navarro es llenar otra vez el Carpena. Este título es ficticio sin duda, pero es el que más valor tiene. Para conseguirlo tienes que ganar y no parar de ganar. Es evidente que jugar bien ayuda mucho. Además, juegan bien con un método propio, en el que todos los jugadores son importantes, pero donde el equipo está por encima de todos ellos. También tiene muchísima importancia construir bien el equipo y este equipo se ha construido muy bien. No es fácil acertar con todas las incorporaciones. Mucho más el primer año que se ficharon nueve jugadores, como antes os decía. Aquí se ha acertado con todos. Hasta las posteriores incorporaciones que se han hecho han sido un acierto.

Todo ello sumado ha propiciado que el Carpena se llene para ver al Unicaja en todos los partidos, que el equipo vuelva ser de la ciudad y que se haya creado una afición por el Unicaja, afición que se había perdido. Ibon es responsable de este logro en su medida, pero no podemos olvidar a Juanma y López Nieto, que también tienen mucha responsabilidad en este título sin trofeo.

En este momento, todavía se puede discutir si Navarro es el entrenador más laureado del Unicaja. Es verdad que es quien más títulos ha conseguido. Pero también es verdad que Sergio Scariolo ganó una Copa del Rey y una Liga. Quizás esa Liga tiene un valor superior a los campeonatos logrados por Ibon Navarro. Pero creo que el vitoriano está en disposición de seguir ganando competiciones. Sin ir más lejos, es candidato número uno a revalidar la BCL. Si lo lograra, tendría nuevamente derecho a participar en la Copa Intercontinental, donde sería favorito nuevamente.

La semana que viene disputará la Copa del Rey de Las Palmas, donde tendrá sus opciones reales, puesto que ha demostrado con creces que es capaz de competir con Real Madrid, Barça y Valencia. Y, sigo pensando que es firme candidato para ser el primer clasificado en la Fase Regular de la ACB. Ya sabéis, por esto no te dan copa pero es un logro de una gran dificultad y enorme valía. Eso sí, te dará la posibilidad de jugar los play off de la ACB con el factor cancha en todas las eliminatorias.

Encima, recientemente Navarro ha renovado su contrato hasta el 2027. Esto le da margen suficiente para seguir logrando títulos si se siguen haciendo bien las cosas y ese trío formado por entrenador, director deportivo y presidente están demostrando que no hay motivo alguno para pensar en lo contrario.