Respeto y Cádiz

Vista del Gran Teatro Falla.

Como algunos ya sabréis el concurso de agrupaciones carnavalescas de Cádiz ya ha empezado con sus sesiones de preliminares por las que van a ir pasando todos los grupos y modalidades del concurso, que pueden gustar más o menos, pero siempre llevan calidad y respeto. Hace justo una semana ocurrió algo impactante en un templo de la libertad como es el Gran Teatro Falla, una agrupación llamada ‘Abre los ojos’ decidió presentarse sin ensayar a dar la turra con un mensaje negacionista acerca de las vacunas y el cambio climático. A pesar del mensaje que es cuestionable, como poco, el grupo no sabía cantar ni había ensayado ni le importaba aquello. Se inscribieron como agrupación de Cádiz, pero no lo eran, eran gente de fuera que ni siquiera ensayaba en Cádiz. La agrupación era una chirigota, cuyo objetivo es hacer reír y no cuestionar la versión oficial de la pandemia.

Como el reglamento actual prohíbe echar el telón, los gaditanos, esos representantes de la libertad del pueblo, esos que cortaban el puente en las huelgas de astilleros, decidieron ganar la partida cantando. Sonaron estribillos como el de los ‘Yesterdays’, tanguillos como ‘Los duros antiguos’. Todo un teatro se unió para evitar una burla a su identidad, a su sentido de comunidad. Ya he citado otras veces a Jesús Bienvenido porque dice que una revolución puede hacerse cantando, pero es que no hay nada de malo con la resistencia pasiva. Los gaditanos demostraron que no hay que pegar a nadie ni insultar a nadie para defender algo en lo que crees. La libertad se define por la capacidad de elegir y los gaditanos eligieron no aguantar esa falta de respeto y respondieron como saben mejor, cantando. Decía Juan Carlos Aragón, el autor que más habló de la libertad, en su última comparsa, que «al compás de la canción Cádiz resiste». La canción tiene un poder que hemos dejado apartado pero que nos hace despertar, movernos y luchar por nuestros derechos. Mientras haya un teatro capaz de ponerse en pie con su voz para acallar los gritos de quienes censuran la libertad, entonces aún tendremos esperanza de que el mundo tiene arreglo.

Cuando los negacionistas cantaban contra el cambio climático, y contra las vacunas, el teatro cantaba «camón baby, camón baby, sexo droga y rock and roll, no hagas la guerra, y haz el amor, y la hierba, y la hierba no la pises fúmala, y menos trabajo, y más carnaval».

Puedo decir que hoy creo un poco más en la libertad gracias a Cádiz y que yo también soy chusma selecta que sobrevive en el sur, como decía Antonio Martínez Ares.