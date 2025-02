Los EEUU de Trump son como un animal herido y peligroso

Los Estados Unidos de Donald Trump son como un animal herido y peligroso, decidido a dar zarpazos al resto del mundo aunque sean sus ciudadanos los primeros perjudicados.

Zarpazos en forma de elevados aranceles, con los que amenaza a sus vecinos, México y Canadá, a sus aliados, así como a China, Rusia y demás miembros del grupo rival BRICS sin que parezca pensar en las consecuencias en forma de inflación para el propio país.

A los miembros del BRICS, Trump les advierte de que no dudará en aplicarles aranceles del 100 por ciento si tuvieran la osadía de crear su propia moneda para reemplazar en las transacciones internacionales «al poderoso dólar».

Dos meses antes incluso de llegar a la Casa Blanca, el republicano había amenazado ya con eso al grupo fundado por Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica si se les ocurriese crear un sistema alternativo para las transacciones comerciales.

Pero el propio presidente ruso, Vladimir Putin, explicó en la última reunión del grupo, en Kazán, que no eran ellos quienes no querían dejar de utilizar el dólar, pero que no tendrían más remedio que buscar alternativas si se les seguían poniendo trabas.

Putin aludía con seguridad al uso, o mejor dicho, abuso que hace Estados Unidos de su moneda para sancionar como le da la gana a los países que por la razón que sea se le resisten.

Rusia ocupó el año pasado la presidencia rotatoria de ese poderoso grupo económico, del que forman parte diez países como miembros de pleno derecho y que cuenta ya con ocho asociados y otros muchos, que esperan entrar.

Pese al tono más bien conciliador empleado en su momento por Putin, el presidente Trump advirtió al BRICS que Washington no se quedaría de brazos cruzados si se les ocurriese crear ese sistema de pagos alternativo y les aplicaría aranceles tales que paralizarían totalmente su comercio con EEUU.

Sin entrar al trapo, el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, explicó que en este momento el grupo del que Rusia forma parte no está pensando en eso, sino que lo que busca más bien es crear nuevas plataformas conjuntas para invertir en terceros países.

Como su colega mexicana, Claudia Sheinbaum, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que preside este año el BRICS no se ha dejado impresionar por las amenazas de Trump y le ha advertido con total claridad de que si grava con aranceles los productos brasileños, le responderá con la misma moneda.

Lula le explicó a su homólogo estadounidense, por si no se había aún dado cuenta, que si le habían elegido sus conciudadanos para gobernar EEUU, él lo había sido también por los suyos para gobernar y defender a Brasil.

Trump, le dijo el presidente brasileño, tiene que «respetar la soberanía de otros países». Es una lección que el republicano tiene que aprender todavía y que los europeos deberían también enseñarle.

