Contrastes planos

Israel se retira completamente del Corredor Netzarim, en el centro de Gaza / Efe

Viendo el proyecto de Gaza 2035 uno diría que algunos no están viendo ahí un escenario de guerra o aniquilación sino que para ellos los edificios derruidos, los cascotes en el suelo, las calles vacías, el abandono, el ruido y la polvareda no son más que manifestaciones de un país en obras al que le sobran por lo visto los obreros como parte de la reforma y para la que ya hay incluso algún plano y varios planes que reconvertirían todo en una zona de no sé ya si modernas ciudades o luminosos mausoleos a modo de viviendas temporales. Se hace extraño en cualquier caso eso de que algunos ya sepan qué pasará dentro de diez años en un lugar donde otros ni saben si morirán o qué harán mañana. Pero es este un mundo de contrastes. Mientras unos están muy arriba, muy subidos, otros se encuentran demasiado abajo, soterrados. Hay gente con más dinero que países enteros, y países ricos con los mayores índices de pobreza. Los contrastes están en todas partes, tan a la vista que ni se aprecian, no esconderlos es su camuflaje, naciones que se levantaron emigrando, repudiando a los inmigrantes, discursos abucheando a un público que los aplaude, culpables haciéndose las víctimas, víctimas culpabilizándose, la era de la información, pero también la de los desinformados, gente propagando odio para que se los ame. La lista es larga. Y ahora hasta se nos presenta el futuro de lugares sin presente. Nos hemos acostumbrado a la disparidad, a la desigualdad extrema, y ya naturalizamos las diferencias como si nos dieran igual o estuvieran justificadas, se propaga un mantra hipnótico que nos somete en su continuo susurro: los de arriba construyeron su camino, los de abajo se cavaron su destino. Y así no importa lo que pase porque todo terminará en su sitio.