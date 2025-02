No queremos aliados por decreto

Los decretos imperiales es la herramienta fundamental de la política de Donald Trump. Llevamos dos semanas en medio de un diluvio de decretos y ocurrencias. Pero cada vez me resulta más difícil creer en un enloquecido presidente. La ocurrencia de convertir a Gaza en la Riviera norteamericana en Israel es un auténtico salvavidas para su amigo Netanyahu para evitar que se le rompa el gobierno por la extrema derecha, y que él mismo tenga que ir a la cárcel. Mientras los jueces han negado los despidos ‘aplazados’; la paralización de los pagos del Tesoro y de las Agencias Federales, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk ha desencadenado objeciones legales en todo Washington por tomar el control de los sistemas gubernamentales que contienen información personal de los estadounidenses, etc. «Muchas de estas cosas son tan tremendamente ilegales que creo que están jugando un juego de cantidad y asumiendo que el sistema no puede reaccionar a toda esta ilegalidad a la vez». Las palabras son de David Super, profesor de Derecho Administrativo en Georgetown

Imperialista

La actuación de Trump sea táctica negociadora, maniobras de distracción, o supuesta locura no deja de ser una manifestación imperialista muy real, como fue la de Nerón, Hitler o Stalin, quienes redujeron la política a pura fuerza, aunque luego les calificaran de locos. Es un absoluto desprecio al resto de la humanidad, mayor a los más débiles, y con más inquina a quienes no le alaban sus gracias y sus ocurrencias, o le llevan la contraria.

A los ciudadanos del mundo nos quedan como mínimo dos años hasta las elecciones parciales al Congreso y el Senado en que Trump podría perder la mayoría en ambas cámaras. O resignados esperar los cuatro años hasta el final del mandato.

Su punto débil es la economía: primero, las medidas anunciadas, el incremento de aranceles principalmente dispararán la inflación encareciendo la vida de los norteamericanos y de sus productos, como ya ha advertido la propia Reserva Federal. Segundo, la aparición de Deep Seek la nueva Inteligencia Artificial (IA) made in China supera a las costosas norteamericanas. Es un sistema de IA de código abierto que son cada vez mejores. La capacidad de ver las entrañas de estos modelos y comprender su razonamiento debería conducir a una innovación tecnológica mayor, más económica y más rápida. Las restricciones norteamericanas han hecho que los fabricantes de chips en China sean mucho más creativos, y motivados no solo por el dinero. La IA es aplicable a todos los sectores de la economía, pero esta es más barata y requiere mucha menos inversión. En un sector industrial tan importante en Europa como el automóvil eléctrico, la china BYD está vendiendo muchas más unidades que la Tesla, de Elon Musk, cuyas ventas han bajado casi un 50%, quizá también por su actuación política. Lo mismo pueden hacer los fabricantes europeos sin depender de las ocurrencias trumpistas. Europa puede beneficiarse de la nueva IA de código abierto china, y reforzar sus relaciones económicas con la potencia oriental.

Presupuesto militar

La siguiente gran batalla va a ser la exigencia de Donald Trump a sus aliados en la OTAN de aumentar el presupuesto militar hasta el 5% del PIB. Los aliados no debemos permitir que se nos trate por decreto. La IA se está convirtiendo en el elemento central de una nueva carrera armamentística global, totalmente desregulada, en la que las dos mayores economías del mundo avanzarán hacia la superinteligencia sin restricciones y su incorporación a todas las aplicaciones militares. Después de que Anduril Industries- una empresa norteamericana- anunciara el mes pasado un acuerdo con el fabricante de ChatGPT, OpenAI, para utilizar la IA de la empresa para mejorar los sistemas de defensa en base a drones aéreos y submarinos. «Se trata de fabricar armas mucho más económicas, fáciles de producir y de fabricar en masa, que podamos reabastecer en tiempos de guerra», dijo Brian Schimpf, director ejecutivo y cofundador de la empresa, fundada hace ocho años. Los misiles norteamericanos que defendieron Israel del ataque iraní costaron cientos de millones de dólares frente a los drones que costaban decenas de miles. La aplicación de la IA hace que sea mucho más barato y eficaz que las grandes inversiones en aviones, como el F-35, o en portaviones convencionales.

La IA de código abierto permite el desarrollo de una defensa europea autónoma y mucho más barata y eficaz que la inversión en la industria armamentista norteamericana. Es la ocasión de Europa para abrirse un hueco entre Estados Unidos y China.

Suscríbete para seguir leyendo