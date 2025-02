Una librería de barrio, por Francisco García Castro

Me acaba de llegar a casa el libro, ‘Una parte del día’, del poeta alemán, Michael Krüguer. Me llega de una librería de barrio. Una librería , no es el primer pedido, que ya ha obtenido el rango de contacto de WhatsApp. Una librería que me escribe para ponerme al día de cómo va el pedido. Una librería que me atiende en la distancia como se atiende a un amigo cuando llega a casa a la hora del aperitivo. Una librería de barrio que se emociona cuando su labor es reconocida. Una librería de barrio, que lanza el pedido incluso antes de la llegada de la transferencia. Una librería de barrio que se entrega en cuerpo y alma para satisfacer al cliente. Una librería de barrio, espero que nunca suceda, que podrá ser pasado, en pro de un señor universalmente multimillonario que jamás sabrá de ti, y del que nunca tendrás su contacto.

Creo que queda muy claro, la moraleja de la presente. Lo que no queda claro es nuestra insistencia, versionando precisamente unos versos del libro citado, de creer que es arena , los huesos molidos de nuestros comercios de barrio.