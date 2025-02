Málaga y su década shakespeariana

Pub The Shakespeare / l.o.

La provincia de Málaga es, como gran parte del litoral andaluz, un enclave con bastante actividad sísmica. Tras el último terremoto registrado el pasado lunes, con epicentro en Marruecos, me cito con Enrique Morales (Quique) –economista y empresario malagueño- para hablar de las sacudidas emocionales que pueden provocar los cambios de ciclo. El encuentro, como de costumbre, se establece en The Shakespeare, c/ Muro de Puerta Nueva, nº 5, en plena esencia del Centro. Quique me recuerda que fue un Día de Todos los Santos de 2015 cuando atravesamos por primera vez el dintel de su puerta encarnada. Tras una década, este pub inglés regentado por el compositor y músico de Liverpool Peter Edgerton –junto a su colaboradora Sanja, de Macedonia del Norte- se ha erigido en una atalaya de Babel, un proscenio internacional donde personas de todo el mundo, desde Australia a EEUU pasando por el conjunto de países europeos, han compartido un ambiente cultural diseñado por el propio Peter. Exposiciones, presentaciones de libros, lecturas poéticas, música en directo, deportes, trivial enmarcados en un lugar acogedor donde la madera y la cerveza fluyen en una atmósfera de calidez y reencuentro difícil de olvidar. William Shakespeare nos contempla y recuerda: «Un litro de cerveza es plato de reyes»- Acto IV. Escena II de ‘Cuento de invierno’. Brindamos por estos últimos diez años donde para él esta galería de confluencia ha supuesto su segunda casa – «a veces la primera», me comenta-. El amigo William al marcharnos nos dice: «La despedida es un dolor tan dulce que diré buenas noches hasta que sea mañana. ¡Adiós, adiós, adiós!». Hasta siempre The Shakespeare.