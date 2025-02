Aparcar, tarea difícil a veces. / álex zea

El otro día le pedí a la Inteligencia Artificial que redactara una columna periodística airada pero con dosis de ironía sobre la dificultad de aparcar en algunos barrios de mi ciudad. Con 350 palabras.

La conclusión a la que llegué (además de lo jodidamente difícil que es, incluso para la Inteligencia Artificial, aparcar) es que nos vamos a extinguir. No somos útiles ya para nada. Menudos párrafos, todo bien trabado, inclusive con voluntad literaria y conocimiento del asunto. No se extrañe el lector de que le incluya aquí algunas frases o párrafos del experimento. Incluso podría meter en la IA una instrucción del tipo: redacta una columna sobre alguien que redacta una columna sobre la forma en la que la IA le puede redactar las columnas.

La IA me puede quitar el trabajo pero no me va a quitar cachondearme de ella, lo cual puede ser a su vez un síntoma de inteligencia. Cuando acabe de escribir introduciré este artículo en la IA y ya me habrá tomado aún más la medida, sabrá más de mí y de mi estilo y estará cada vez más preparada para ¿imitarme?, ¿sustituirme?

¿Se organizarán alguna vez las IA en sindicatos para exigir mejoras?

Quizás debería haber utilizado el experimento para encontrar aparcamiento y no para escribir una columna. Y es que, como ella bien dice: «La búsqueda de aparcamiento es una tarea titánica. Las calles, estrechas como pasillos de avión, parecen diseñadas por alguien que nunca ha tenido coche. Y si encuentras un hueco, sorpresa: o está reservado para residentes con esa tarjeta mágica que todos codiciamos, o hay un contenedor de basura estratégicamente colocado para recordarte que la vida no es justa. ¿Y qué decir de los parkings privados? Ah, claro, están ahí, con sus tarifas que parecen el precio de un menú degustación en un restaurante de estrella Michelin». No está mal, ¿verdad? No es que sea Azorín o Julio Camba o Alcántara o una maestría del género -démosle tiempo- pero desde luego no es basura tirable ni es peor de lo que no pocos nunca alcanzarán.

Todo esto debería producirme una grave reflexión o intentar dedicarme a otra cosa, pero mejor será adaptarse y estar prevenido para lo que viene. Y qué será lo que viene. Claro que también, entre experimentos y experimentos con la IA, no estaría mal que en los barrios se pudiera aparcar mejor. Eso hasta que los coches lleven su propia IA, ya casi, y te indiquen dónde aparcar, dónde comerse un cochinillo, dónde mear y dónde repostar. Y qué hacer con nuestra vida. A sus órdenes, IA. Sé benevolente que te estoy dando vidilla.