Ecuación de canje

¿Cuánto vale una vida? Depende. Es obligado recordar lo evidente, o sea, que la guerra de Gaza la desató Hamás, una punta de lanza de los palestinos, en una acción alevosa y de feroz crueldad cuyo objeto no pudo ser otro que desatar un gran incendio, al que se ha seguido echando gasolina con la incalificable retención de los rehenes. Pero, dejando eso claro, resulta también obligado hacer la contabilidad de la respuesta dada, en vidas y en medios de vida, pues no hay otro modo de ponderar algo parecido a la «justicia» que echando mano del sentido de la proporción. Esa contabilidad arroja un balance de estremecedor desequilibrio, que solo se explica dando valor distinto a unas vidas y a otras. Ahora vayamos a la delatora ecuación de los números de canje de rehenes (inocentes sin duda) por presos palestinos (culpables o no). ¿Será que el valor entendido de sus vidas es (+/-) de 1 = 60?

Suscríbete para seguir leyendo