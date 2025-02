De mayor, supe que la Iglesia eligió este día para sustituir las lupercales, unas fiestas paganas de la Antigua Roma / ALAN PÉREZ

Ayer fue, en el santoral católico, San Valentín. De pequeño, creía que el ‘Día de los Enamorados’ era en febrero por decisión de El Corte Inglés, ya que en este mes, Carrasquilla mediante, no había motivos para consumir. No sé quién me lo dijo, pero me lo creí. Ya de mayor, supe que la Iglesia eligió este día para sustituir las lupercales, unas fiestas paganas de la Antigua Roma en honor a Rómulo y Remo. Un ritual peculiar y salvaje en torno a la fecundidad. Se tiene constancia de que su celebración la instauró el papa Gelasio I el 14 de febrero de 494, siendo entonces incluida en su calendario litúrgico como festividad. A finales del XVIII, el papa Pío VI regaló lo que decían ser sus reliquias a Carlos IV, y hoy se hallan en la parroquia madrileña de San Antón. Muchos piensan que sigue siendo una festividad católica, pero no es así. En 1965, tras el Concilio Vaticano II, Pablo VI decide eliminarla y que fuera una onomástica más. Una cruzada personal del Sumo Pontífice contra todo santo con más leyenda que realidad, y es que, a pesar de las reliquias, no creía que, quien se dijo que casaba cristianos en las catacumbas desafiando al emperador Claudio II, realmente hubiera existido. En 2014, el papa Francisco lo quiso celebrar de nuevo en el Vaticano y propuso reunir a tres mil parejas en el aula Pablo VI (la casualidad). Sin embargo, más de veinte mil parejas de todo el mundo solicitaron inscribirse, por lo que el microestado se vio forzado a trasladar el acto a la plaza de San Pedro. Hay a quien le gusta este día, quien lo detesta y a quien le es indiferente, y no siempre depende de tener o no pareja. Debería darnos un poco igual el pretexto, y es que cualquier excusa es buena para dar o recibir flores, bombones, vino o una buena cena. Y si es comprando en pequeños negocios, apaga y vámonos.