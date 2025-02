Ucrania: muy de acuerdo con Trump

Hace casi 3 años (concretamente el 30 de marzo de 2022) se decía aquí esto sobre el conflicto de Ucrania, iniciado un poco antes: «Visto el curso de la guerra, es probable que el que aquí se veía como mal menor hace ya mes y pico (partición de facto del país, olvido por Ucrania de entrada en la OTAN, ruptura europea con Rusia) acabe siendo el telón de un fin de las hostilidades en forma de armisticio». Puesto que antes y después he venido manteniendo la misma posición, no puedo lógicamente estar ahora más de acuerdo con el corsario Trump en su propuesta. A decir verdad, me parece bien hasta la golfada de negociar con Zelenski unos derechos sobre las «tierras raras», para que sus piratas de cabecera hagan business, pues de ese modo quedaría asegurado, a la luz de su «moral», un interés real en que el territorio (cuya vocación es ser el escudo Este de Europa), no caiga en manos de Rusia.

