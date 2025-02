Muerte en directo

Que algunos tienen la piel muy fina y la cara muy dura, qué duda cabe. Restar rechaza ahora la infiltración de policías en movimientos políticos independentistas por las consecuencias psíquicas que tiene para los golpistas. ¿Y para los infiltrados, qué?, vamos a responder en la misma lógica. Pues que no se infiltren, se puede escuchar. Claro, y así el golpe es más fácil para los enemigos de la democracia, que se desnazifiquen y desaparece el problema. Uf, esto daría para mucho, pero viene pitando la UE.

Europa en tres partes y un cierre. Primer acto. El informe de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de derecho en la Unión no recoge las recomendaciones y alertas oficiales sobre la vulneración de derechos sociales y políticos en Cataluña que se realizaron el pasado año por una delegación oficial del Parlamento Europeo y que fue aprobado por la Comisión de Peticiones comunitaria. ¿Por qué no recoge el informe esas recomendaciones? Pues porque señala la quiebra del Estado de derecho en Cataluña y, claro, la Von der Leyen, aunque es del PP europeo, o precisamente por eso, no va a molestar a Sánchez. Cada vez se parecen más, como sosias. ¿Lo entiendes, Alberto?

Segundo acto. La UE anuncia la creación del ‘Escudo Democrático Europeo’ que permitirá anular las elecciones de los estados miembro si los resultados no gustan. Bueno, ya lo han hecho en Rumanía. Buscan una excusa y esta puede ser, como ha sido, la injerencia extranjera, quieren decir la injerencia que no sea la suya. Por supuesto, la noticia apenas ha tenido eco entre los fariseos.

Tercer acto. Una conversación de 90 minutos entre Donald y Vladímir va a poner fin a la guerra de Ucrania, sin Ucrania, claro, ni la lánguida UE, qué ridículo para tantos.

Cierre. Un refugiado afgano atropella en Múnich a todos los alemanes que puede y deja 28 heridos. ¡Boom!

Ya en el debate que mantenemos en Iñaki contraponemos si son peores los que se sitúan directamente en el lado oscuro de la historia o los que jamás critican, por cobardes, el poder. Yo defiendo que estos últimos son los de peor condición, por cuanto no dan la cara, se valen de formas falsamente elegantes y traicionan a la primera de cambio. Salen a relucir varios ejemplos de cepas locales, tres políticos, dos empresarios, dos profesores de universidad, un exdiplomático, cinco culturetas, un actor… Todos aportamos nuestros nombres, como en los Goya.

En los postres, ya con cierto dolor de mandíbulas batientes, glosamos la noticia de que la Autoridad Palestina, tras hablar con la administración Trump, afirma que abandonará su llamado ‘Fondo de los Mártires’, que recompensa a los terroristas por llevar a cabo ataques contra israelíes. Dijeron los susodichos que cambiarían su sistema de pagos a los terroristas para que el dinero no se base en sus actos sino en su estatus socioeconómico. Seguirán pagándoles a los asesinos, vamos. Qué decir del estado en el que entregaron los nazis a los tres últimos rehenes, parecían salidos de Auschwitz, perdón, parecían no.

Antes de levantar el campo, ella muestra su móvil con la última imagen de la transmisión en directo, en la que ya sólo enfocaba el suelo Salwan Momika, por los cinco tiros retransmitidos por TikTok que acabaron hace unas noches con la vida de este cristiano antislámico iraquí que saltó a la fama por quemar el libro sagrado musulmán y por cuya muerte una ciudad del centro de Irak había ofrecido un kilo de coranes de oro como recompensa. Otra noticia que pasa a vuelapluma en la iliberal Europa y en la que la censura gana terreno con la Ley de Servicios Digitales que otro día pasaremos por la sartén.

Ya en calle Ayala, hablo con mi paseante de un posible estatuto especial para Ceuta y Melilla dentro de la UE, lo que podría mejorar su integración económica y política. Pero ese paso, como es positivo, no se dará. El catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Cádiz Alejandro del Valle ha publicado un análisis en el Real Instituto Elcano en el que se recoge esa iniciativa, «Nuevas narrativas para Ceuta y Melilla». Lo de narrativas es un poco cursi, pero ya se sabe que hoy la prosa es almibarada. Dámaso Alonso escribió:

No era de ritmo, no era de armonía

ni de color. El corazón la sabe,

pero decir cómo era no podría

porque no es forma, ni en la forma cabe.