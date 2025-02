Camellos: el pop gamberro es una cosa muy seria

El cuarteto madrileño Camellos, en una foto promocional / La Opinión

El próximo sábado, 22 de febrero, aterriza en Málaga el garage-pop deslenguado de Camellos, banda germinada en 2015 en Embajadore s(barrio castizo madrileño), para presentar su último trabajo, bautizado como 'Gran Hostal'. Como fuera de casa, en ningún sitio. Sobre todo si tienes trentaitantos y compartes piso pagando 600 euros al mes, gastos aparte, por una habitación con vistas al patio de vecinos.

Pop de actitud a medio camino entre el surrealismo, el punk y lo indie, aderezado con un contundente y sucio sonido de guitarras, Camellos cultivan la ironía en sus letras, que abordan con cierto sentido del humor temas bastante asumidos socialmente pero que no por ello dejan de ser controvertidos y merecedores de una revisión concienzuda. Digamos que nos presentan una realidad social un tanto mediocre y un mucho idiotizada, invitando a una obligada reflexión a modo de antídoto, a pensar un poquito (no mucho, nos vayamos a marear). En clave punk-pop , nos señalan cuestiones como el negro futuro laboral, lo caro que es lo healthy (cuando por 1 euro te llevas cuatro pitis), la idiotez de pedir préstamos, la obligación de compartir piso, la vuelta a casa de los padres tras los divorcios… Ahora que estamos en carnaval, un poquito de sarcasmo como critica social nunca viene mal.

Temas como 'Juan in the middle', '¿Quién se ríe ahora'? o 'Mucho hablar' no dejan títere con cabeza y disparan directamente a la pasividad y postureo social que tanto se impone en nuestros días, cada vez más narcotizados por la charanga merdellona de las redes sociales. Y, estés de acuerdo o no con su propuesta, creo que es digna de elogiar simplemente por el hecho de salirse de la linde, de las temáticas habituales en la popesfera: las de corazones rotos, amores no correspondidos y peregrinos papichulos. Siguiendo la estela de precursores en tan impopulares lides, de paleta sonora antisocial y surrealista ,como en su día lo fueran Vainica Doble, Siniestro Total o Los Toreros Muertos, por nombrar algunos, Camellos nos presentan una propuesta muy seria envuelta en una estructura de estribillos repetitivos y aderezada con sucios guitarrazos que van envolviendo en un aura punkarra versos que destilan ironía y sentido del humor.

Libertades

Y, aprovechando que el Guadalmedina pasa por Málaga, y Camellos por la Sala Marte del Centro Histórico de la capital, no puedo evitar dejar botando una cuestión que me preocupa sobremanera. Y es que en los tiempos que corren tan monocordes se me antoja inimaginable salirse de un patrón social sin recibir la bofetada inmediata de los unos o de los otros, sobre todo con el auspicio de esa tela de araña que es internet, en la que la fugacidad muere y todo deja una huella poco menos que imborrable. Y desde aquí quiero plantear, en lo que a suma de libertades se refiere desde finales de los 70 , si no estaremos perdiendo libertad de expresión últimamente en este país en lo que a la poesía de la música se refiere, a las tan necesarias licencias literarias para poder expresar las ideas más complejas , precisamente las que dan lustre a nuestra existencia. Resulta que ahora hay una asociación para la defensa de cada uno de los colectivos sociales que nos podamos imaginar, lo cual me parece de alabar. Pero me surgen muchas dudas: ¿qué colectivo defiende la libertad de expresión? ¿Quién decide el limite entre libertinaje y censura en la creación artística? ¿La existencia de tantos colectivos o normas coarta la libertad? ¿Alguien mueve los hilos para unificar conciencias en internet? ¿Hasta cuándo bromas pesadas como TikTok? ¿Por qué nadie critica la apología de la violencia y la conducción temeraria de las 237 entregas de 'Fast and furious'? ¿Hay alguien por ahí que lea libros? ¿Es Íker Jiménez el nuevo Isaac Asimov? ¿Por qué son tan caros los pistachos? O, como decían los Siniestro, padres del pop gamberro nacional , «…¿quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos?». Una cuestión muy seria, sin duda.

Camellos (+ Descarte + Quirky Odd Girl)

Sala Marte, 22 de febrero,

21.00 horas, 14 euros