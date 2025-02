El precio de un buen abogado

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, en Indian Wells. / EFE

No existe la justicia en el tenis. Es la rotunda frase pronunciada por el tenista australiano Nick Kyrgios, nada más conocerse el acuerdo por el que el número 1 del circuito, el italiano Jannik Sinner, estará tres meses fuera de las pistas. El positivo de marzo del pasado año ha generado un largo procedimiento que se ha saldado con esa sanción de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), pactada con el propio Sinner.

Para Kyrgios el principal problema es que de inicio se barajó la posibilidad de que hubiese una sanción de uno o dos años. Y en redes sociales ha indicado que, sea o no culpable, la sanción ha propiciado «un día triste para el tenis». El australiano tachó en su momento de repugnante para su deporte que todo un número 1 fuese descubierto por dopaje: «Da una imagen horrible».

No corren buenos tiempos para el deporte de la raqueta. Pero en medio del torrente de reacciones que ha deparado la sanción a Sinner, el número 3 del mundo, el español Carlos Alcaraz, ha declinado opinar. Ya en su momento defendió la inocencia, a falta de pruebas contundentes, del italiano. Ahora ha alegado que, juegue o no, el objetivo no es otro que el de intentar hacerlo lo mejor posible en cada torneo, pues alcanzar el número 1 es una meta para cualquier profesional de este deporte.

El suizo Stanislas Wawrika sí que entró de lleno en la polémica sobre la corta duración de la sanción a la que tendrá que hacer frente Sinner. En sus perfiles sociales expresó: «Ya no creo en un deporte limpio». A lo que el extenista español Feliciano López replicó: «Está muy claro que no ha hecho nada para mejorar su rendimiento, eso está demostrado. Él asume toda la responsabilidad por el error de otros y, en consecuencia, por la suspensión de tres meses. ¿Una suspensión más prolongada habría hecho que el deporte fuera más limpio? No lo creo».

Vuelta de Sinner

Sinner estará fuera de las pistas de tenis hasta el 4 de mayo. No podrá repetir final en Indian Wells, donde perdió ante Alcaraz el pasado año. Ni tampoco en Miami, donde se impuso al búlgaro Grigor Dimitrov en 2024. Sí que no afectará la sanción a su calendario más importante, ese que incluye la disputa de Roland Garros o, a modo de torneo preparatorio sobre tierra, el Master 1000 de Roma.

Otro de los profesionales más críticos con el acuerdo ha sido el exnúmero 1 mundial Daniil Medvédev. El tenista ruso tiró de ironía para asegurar que confía en que a partir de ahora los jugadores puedan defenderse mejor ante un positivo y acceder a negociaciones como la de Sinner. Así se ha referido a que el pacto se ha alcanzado no con el italiano, sino con su defensa jurídica.

«Cuanto mejor sea el abogado que puedas pagarte, mejor para ti, no ocurre sólo en el tenis. Espero que todos tengan las mismas posibilidades y el mismo derecho para ser defendidos, incluso por sí mismos. Sería una mala señal si Sinner es el único que puede hacer esto», remarcó. Para Medvédev lo deseable es que los deportistas que den positivo «puedan acceder a una mejor defensa en el futuro. Si no es el caso, sería extraño».

No le falta razón al ruso cuando argumenta que es «mal ejemplo» que el organismo encargado de rastrear posibles casos de dopaje en el ámbito profesional llegue y te diga que han encontrado esta o aquella sustancia y que van a pedirte dos años de suspensión. A lo que tú respondes: «La verdad es que no, quiero un mes», ha ironizado el propio Medvédev.

No obstante, a Sinner no sólo le han llegado apoyos desde tierras españolas. El presidente de la Federación Italiana de Tenis, Angelo Binaghi, ha cargado este mismo fin de semana las tintas contra la AMA y el acuerdo alcanzado de forma negociada. «Es la primera vez que una injusticia vergonzosa nos hace felices, porque nuestro primer pensamiento es para el chico, que ve el final de una pesadilla. Queda el pesar por todo lo que ha tenido que pasar Jannik».

Ha subrayado que el proceso que ha vivido el número 1 del tenis no volverá a repetirse. Así lo ha justificado: «Si no hay más remedio, este será quizás el último gran error de la AMA que, como sabemos, ya ha decidido cambiar las normas que obligaron a Jannik a aceptar un compromiso que, aunque no reconozca ninguna responsabilidad por su parte, es verdaderamente injusto». Ya veremos si, en efecto, se trata o no del último sonrojo para el tenis mundial.