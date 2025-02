Juanma, tráenos parné y bombones

Moreno, elegido en la Presidencia del Comité de las Regiones junto a la húngara Kata Tutto / l.o.

Juanma Moreno presidirá en un futuro el Comité Europeo de las regiones. En virtud de un consenso entre populares y socialistas que en Bruselas se da y en España no. El acuerdo reparte los cinco años de mandato entre Moreno y la socialista húngara Kata Tuto. A lo largo de ese lustro, cuando uno sea vicepresidente otro será presidente y a la inversa. Un socialista húngaro no es un animal mitológico. Hay socialistas en la tierra de Viktor Orban, el que el otro día fue al Mercado de San Miguel a pegarse unos vinazos en algún receso de la cumbre ultra que montó Santiago Abascal en Madrid y a la que no vino Giorgia Meloni: tenía que trabajar.

Lo de Juanma Moreno es bueno para Andalucía. Y lo quita del tostadero madrileño. Moreno ya es algo más que un presidente autonómico pero sin hacer ayusadas. Sin pasar por el foro. No es que vaya a presidir la ONU pero su figura emerge en ese pugilato soterrado, y sin soterrar, que a veces mantienen los barones regionales del PP.

A Moreno lo van a poner a caldo cada vez que una gestión en Bruselas le coincida con un pleno en el Parlamento andaluz, en el que tampoco está la líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero. Cualquier día serán dos bedeles los que mantengan el debate más interesante. Sin menoscabo e inclusive sin menosprecio de los portavoces de Vox y de los dos grupos de izquierda, trío perteneciente a la orden de los fustigantes, que sacan los colores a unos cuantos consejeros de gestión, digamos, mortecina, poco rutilante. De perfil bajo, no. De perfil de sótano.

Ya tenemos un hombre que no se pierde en los pasillos de Bruselas, un lugar en el que muchos políticos y periodistas nos hemos perdido alguna vez y hemos quedado prendados de un sitio con tantos recovecos, tantos lobbys, tanta gente, tantos edificios y tan buenos mejillones con patatas. Y bombones. El legendario chocolate belga.

El presidente andaluz va a tener acceso a los comisarios, lo cual no es poco. Ahí es nada poder decir en casa: «Vengo de reunirme con Costas Kadis», nombre real, no es cachondeo, del comisario de Pesca de la UE, que pese a su nombre (predestinado) nada más que hace poner pegas a la pesca. Española. Y puede que ande en alguna reunión en la que se decidan fondos europeos. Juanma, barre para casa, por favor. Luchar contra la turismofobia, dar la batalla contra la sequía y mejorar las infraestructuras del transporte son algunos de sus objetivos. Dos años dan para mucho, lo cual no es incompatible con aquello de que el tiempo pasa muy rápido. Atentos.