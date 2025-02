Ratones Paranoicos y el Licenciado Orcese, de los Andes a Gibralfaro 

Juanse, líder de Ratones Paranoicos. / La Opinión

«Quisiera que ésto dure para siempre, casi tanto como una eternidad», reza uno de sus temas bandera. Y parece que, tras más de 40 años de carrera, así es. La mítica banda argentina Los Ratones Paranoicos cruza el próximo 1 de marzo ese puente imaginario sobre el Océano Atlántico que une la cordillera andina con el monte de Gibralfaro para seguir proclamando la autenticidad del rock en castellano, aquel que surge de interpretar en la lengua materna aquellos vinilos de tupé perfecto de Chuck Berry, Bill Halley, Elvis Presley en los años 60 primero, y los de unos chicos londinenses despeinados llamados The Rolling Stones en los primeros 70, después. La formación porteña hará las delicias de los malagueños y de los más de 6000 ciudadanos argentinos censados en la capital que aterrizaron aquí escapando de la situación de pobreza y subdesarrollo que el siglo XXI les trajo a su hogar nativo allende los mares, de la mano de una corrupción política que parece no tener fin desde los años 70. Un colectivo emprendedor, culto y amigable, a veces difamado por los flojos de siempre, que ni comen ni dejan comer. Es el signo de los tiempos, parece, ver la paja en el ojo ajeno.

La banda, forjada en 1983 en los últimos meses de la dictadura de la Junta Militar de Videla, la que abarca desde el golpe de estado de 1976 hasta 1983 (Guerra de Las Malvinas incluida) nace en un contexto muy difícil en un país que vivió en épocas pasadas momentos de esplendor cultural con el peronismo, pero que avanzaba gateando a duras penas por la década de los 80, huyendo del horror y el caos, y con un largo camino hacia el olvido y la libertad por delante. Este verso de Andrés Calamaro, coetáneo de Los Ratones con la mítica banda Los Abuelos de la Nada, define poéticamente el estado de la conciencia popular de los que vivieron jóvenes aquellos años en Argentina, los años del mundial del Matador Kempes: «…Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78, me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor, la moneda calló por el lado de la soledad otra vez…».

Entre estos malaguitaporteños se encuentra mi amigo el Licenciado Orcese. Orcese es el quinto ratón. Por supuesto, paranoico de libro. Colecciona guitarras. Las mima, las riega bajo el sol malagueño. Y cuando maduran, rasguea sus cuerdas esparciendo ecos de acordes luminosos, monte abajo hacia el mar, donde se convierten en pequeñas olas turquesas al amanecer . Asi es él, mágicamente especial. El Licenciado Orcese vive encaramado en lo más alto de Gibralfaro, majestuoso y humilde a la vez, sin miedo a la muerte y, sobre todo, sin miedo a la vida. Dorian Grey en versión porteña, de edad indeterminada, en cuanto al dominio de habilidades de las que tienen valor es lo más parecido a una navaja suiza que yo haya conocido. Lo mismo te pone un techo de pladul en un ratito que te ejecuta la escala de Miss you, de Keith Richards, lo mismo te cambia el pomo de una puerta sin mirar que desliza alegremente el slide por el mástil de su Gibson SG ,lo mismo arregla el motor de una Harley que te arregla la tarde con una carcajada sincera a tiempo . Su corazón, después de más de 20 años en el barrio de La Victoria, ya late a ritmo de Tango, pero no argentino, sino a ritmo de Tango del Piyayo. Tan integrado está en la ciudad del paraíso, que cuenta la leyenda que cada Jueves Santo procesiona como nazareno de la Cofradía de la Santa Lengua de los Stones en penitencia por los garitos de la capital, hecho que aún no está contrastado pero que yo dejo aquí por si algún intrépido y noctámbulo lector nos lo pudiera confirmar.

Rock del pedazo, Para siempre o Sucia estrella serán algunos himnos que sonarán en el concierto previsto para el primero de marzo, lo que sí puedo confirmar es que ese día, junto a Los Ratones Paranoicos , el alma del Licenciado Orcese se subirá al escenario de La Trinchera, representando quizás a todos los argentinos nobles que llevan años emigrando, huyendo de la miseria, esas almas ávidas de vivir, esos ratones callejeros que saben muy bien lo que es la libertad. Hermanos de sangre, hijos, nietos y bisnietos de nuestros propios ancestros que, años atrás, incluso siglos, se vieron obligados a emigrar a América por motivos similares a los que ellos sufren ahora.

Y como de bien nacidos es ser agradecidos, los malagueños les abriremos las puertas de nuestra ciudad eternamente , para que no se vean obligados a irse de nuevo, para que nos sigan contagiando de su buena onda, de sus entrañas asadas y de su copita de Malbec. Y les mostraremos el espejo de nuestro interior, para que se puedan ver reflejados en nosotros, en acto de fe, en una milonga sin fin, en un rock and roll de ida y vuelta que no se vende.