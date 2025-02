Con Zelenski nos la jugamos

Volodímir Zelenski, un hombre que no parecía preparado para la política, ha aportado uno de los mayores ejemplos de dignidad y coraje políticos del primer cuarto de siglo, de cuyos personajes es uno de los que con seguridad pasará a la historia. La deuda que con él tiene Europa, al construir el primer escudo para su defensa, es impagable. La realidad obliga, para una paz estable, a que ceda una mayor o menor porción de territorio ucraniano rusófilo y haya de resignarse a no entrar en la OTAN (tampoco es el único pacto defensivo posible) pero es igualmente obligado que cualquier acuerdo se alcance con él al frente. Si el empeño de Putin de borrarlo del mapa fuera secundado por Trump estaríamos ante el peor de los enquistamientos posibles del conflicto. El apoyo de Europa es crucial no solo para que esta ficha decisiva no salga del tablero sino para mantener la UE su propia dignidad.