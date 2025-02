Distopíaa corto

¿Es fascista Trump? Algo falla, ni es militarista ni amigo de las guerras directas. O mucho me equivoco o no meterá a su país en una, aunque amague y se sirva de las que hacen otros que trabajan para él (como Netanyahu). Lo suyo es el gesto, la amenaza, la bronca, el puro miedo, como materia prima de poder. Si dejara de asustar y hubiera de dar el paso quizás se asustaría. Señor de los truenos, no de los rayos. Pero tal vez el fascismo ya no necesite ejércitos, se valga de las redes y ahí está Musk. La ocupación del territorio virtual, dejando el físico en manos de reyezuelos colaboracionistas enraizados en la tierra, tipo Milei, Orban, Meloni. Economía de medios, miedo en escena, sangre la justa, máquina registradora 24 horas, redes tendidas hasta agotar caladeros, control de mentes, unificación de valores: los de la derecha «moral» y los de la bolsa de valores. ¿Sería fascismo? Sí.

Suscríbete para seguir leyendo