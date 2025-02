Parece fácil

López Nieto abraza a Alberto Díaz tras la conquista del Unicaja de la Copa del Rey. / ACBPhoto/M.Pozo

Pues sí. Unicaja la ha vuelto a liar y ha ganado por tercera vez la Copa del Rey. Este hecho, el que solo la haya ganado tres veces, demuestra lo difícil que es ganar un título como éste. Por eso la importancia de lo que se ha logrado se multiplica exponencialmente cuando decimos que las dos últimas Copas del Rey ganadas han sido en estas últimas tres temporadas.

Lo que está haciendo este equipo es algo increíble desde que se inició su recorrido. Pero, ¿cuántos títulos llevan ya? Y alguno que se les ha escapado por esa pedrada que tengo con eso de que juegan peor cuando sienten la presión de ser favoritos. Pero es que hasta ese punto débil del equipo se va superando con el paso del tiempo. Sin ir más lejos, esta última Copa.

El primer partido contra Joventut era el más peligroso claramente. Y se logró sacar en una segunda parte en la que el equipo creció logrando una victoria con solvencia. En semifinales seguían siendo favoritos frente a Tenerife, pero ya menos favoritos. Una muy buen defensa sobre el bloqueo al jugador con balón y la continuación del bloqueador fue clave junto con otra segunda parte en la que volvió a demostrar lo difícil que es para los rivales aguantarle cuarenta minutos al planteamiento de rotaciones al Unicaja.

Lo de la final, ¡Uf, lo de la final! Ahí creo que los jugadores sin la presión de ser favoritos olieron sangre y fueron a por el partido. Una primera parte de mucho respeto por ambos equipos pero donde se veía que el Real Madrid jugaba en función del Unicaja, intentando jugar a menos posesiones, ralentizando el juego para bajar el ritmo del partido y dominando el rebote. ¡Algo increíble! El Madrid jugando en función del Unicaja, modificando su juego para intentar minimizar al rival. Hasta hicieron rotaciones más largas para intentar jugar con más jugadores de lo habitual.

Pero nuevamente el Unicaja en la segunda parte pasó por encima de su rival, lo destrozó. Qué bien atacaron la defensa del bloqueo al jugador con balón que hace Tavares con una continuación del bloqueador (Kravish) hacia la línea de tres y bombardeando desde ahí el aro del Real Madrid. Qué partido hizo Taylor. ¿Y qué me decís del último cuarto de Perry? Ese último cuarto le valió para ganar el MVP de la final. Pero a nadie le hubiese extrañado que Kravish o Taylor hubiesen ganado ese galardón.

Y es que esa es la clave de Unicaja, que son un equipo, que no sabes quien va a ser clave en cada partido, que cuando falta alguien no se le echa en falta porque hay otro que da un paso adelante.

Eso y la construcción del equipo. Podemos decir que hace tres temporadas, cuando se hizo un equipo nuevo y se ficharon a nueve jugadores se tuvo algo de suerte. Y es verdad. No es nada fácil que los nueve jugadores que se contratan se adapten a la perfección y se consiga ese feeling entre ellos. Y entre ellos y el método del entrenador. Pero es que los jugadores que se han incorporado después para suplir lesiones de larga duración o porque otro club ha venido con la pasta a llevarse a alguien, han sido jugadores que se han adaptado perfectamente a todo y han jugado en Málaga mucho mejor de lo que lo estaban haciendo en los clubes de los que procedían. Me impresionó justo después de ganar la final cómo celebraban en el vestuario la victoria llamando a los compañeros que fueron parte del equipo la temporada pasada. Eso dice mucho de ese feeling y ese vestuario.

Y otro aspecto que te demuestra ese gran trabajo de despacho es que, igual que se fue Brizuela porque el Barça pagó su clausula, se podían haber ido alguno más y no ha sido así. No ha sido así porque se han renovado a todos los que el club consideró que eran importantes para el equipo. Y estoy seguro de que si saliera alguno ya se sabría quién sería su recambio perfecto.

Lo que se está haciendo es muy grande y muy difícil. No sabría deciros si es más grande que difícil o más difícil que grande. Pero lo que es evidente es que hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo porque todos los años no se ganará la Copa del Rey o la Supercopa ACB. Todos los años no se será primero en la Fase Regular de la Liga.