El PSOE de Málaga hace la digestión

Joseles (González y Aguilar). / álex zea

Después de que uno de los artículos con más resonancia, eco, audiencia y respuestas que uno haya escrito recientemente se titulara ‘Desayunar en Málaga ya cuesta un cojón’, se hace cuestarriba escribir sobre el PSOE malagueño, donde ayer se desayunaron con la rueda de prensa que Josele Aguilar dio en la agrupación que lleva el nombre de su abuelo, el que fuera histórico socialista Paco Román, en la que dio las claves de su nuevo proyecto. Esta vez, como secretario provincial sí se apresta a ilusionar al partido, a manejarlo, no como en aquellos años que lo hicieron vicesecretario para ningunearlo y aburrirlo.

A Daniel Pérez le amargaron el desayuno findesemanero, que ha de ser placentero, sin prisa, con su zumito y su bollería fina. Pero hasta la hora del almuerzo del sábado, de la merienda incluso, su sector trataba (o eso decían) que la diputada Marí Nieves Ramírez (Torrox) desempeñara un algo, un papel importante en la nueva dirección. Si no podía ser Pérez, que fuera uno de sus afines. Tal vez cuenten con ella en la ejecutiva provincial venidera, pero los equipos que de verdad han negociado (Rafael Centeno y Josele Aguilar por un lado y Paco Conejo y José Bernal por otro) se han llevado el bollo al agua, la secretaría general y la de organización. Y ahora, a repartir. Por simplificar: había tres sectores, dos han pactado y al otro lo han, primero marginado, y luego liquidado.

Interesante ver qué equilibrios se mantienen o no en la nueva ejecutiva provincial. Muy interesante ver si Josele será candidato a la alcaldía (unas fuentes dicen que no se puede repetir el modelo actual y que son cosas incompatibles) y otra muy distinta que Josele renuncie a una legítima y vieja ambición. Pérez queda como portavoz municipal pero desairado y a la espera de un puesto en unas listas autonómicas o generales. Esa es otra, a ver cómo viene el calendario electoral. Y como trata el grupo municipal al propio Pérez, que ha de mantener con dignidad en esa palestra una mezcla tan difícil de lograr de solidez e interinidad. Pasado mañana hay pleno. En los planes de Pérez entraba renovar profundamente el grupo municipal, que ya no le hacía mucha gracia, en la lista de las venideras municipales.

El PSOE-A queda dominado por dos sevillanos (¿dato meramente geográfico?): María Jesús Montero y Francisco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas y versado en labores orgánicas con María Márquez, onubense, faz emergente, la aventajada de la cantera.

Una ejecutiva andaluza más grande que la voluntad del Señor, que diría un castizo. Sesenta y pico miembros, elefantiásica y pelín decorativa, por tanto, siendo lógicamente una facción reducida de la que ejerza en el día a día realmente. Lo de siempre.

El PSOE-A fue a Armilla a resetearse y adquiere bríos renovados. Se vieron abrazos nuevos y complicidades restañadas. No todas. La evolución de un partido es hacerse heridas nuevas. Ahora comienza el proceso para trenzar la ejecutiva provincial. Atentos.