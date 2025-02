Financiación y educación. / L. O.

Agradezco a La Opinión de Málaga la posibilidad de expresar mis reflexiones sobre Andalucía. La evolución de nuestra comunidad en términos económicos es favorable, como avalan todos los indicadores, y tenemos importantes retos para garantizar el bienestar de futuras generaciones.

Quizá el más importante es el referido a la financiación de las comunidades autónomas, asunto de gran interés nacional por el anuncio de una financiación singular para Cataluña, que ya ha hecho saltar las alarmas por sus posibles consecuencias: la reducción de la capacidad de respuesta por crisis asimétricas y la fragmentación de la política tributaria, además de los posibles menores recursos que recibirían las demás comunidades autónomas. El Gobierno de España debe llevar a cabo la reforma del sistema de financiación autonómica únicamente de manera multilateral con el concierto de todas las comunidades.

La potente red de ciudades andaluzas necesita contar con una Autonomía fuerte y bien financiada para dar respuesta a los retos de la sociedad actual (sanidad, educación, vivienda, movilidad y clima). Por eso, hemos instado al Gobierno de España a que afronte un marco de financiación autonómica y local sustentado en criterios objetivos, que garantice la igualdad entre territorios y la suficiencia financiera de las entidades locales para que puedan prestar todos los servicios públicos que durante años les han sido delegados sin que hayan venido acompañados de mecanismos financieros.

La financiación local es la otra gran asignatura pendiente. En este sentido, quiero recordar que según los datos de la OCDE referidos a 2023, España concede a las corporaciones locales sólo el 11% del gasto público total del país, encontrándose a la cola de la lista de países analizados. El Gobierno central tiene el 35% y las comunidades autónomas el 28%. El impulso descentralizador puesto en marcha en su momento con la construcción del Estado Autonómico quedó inacabado, generando una situación que sólo puede solventarse con la cooperación leal y transparente entre el ámbito regional y local, una situación que en la actualidad es una realidad que nos permite conocer las inversiones que recibe cada provincia, así como el destino de los Fondos Europeos. En este sentido, quiero expresar la confianza en que la UE pueda ampliar el acceso directo a financiación para grandes ciudades y simplificar los procedimientos de los fondos estructurales, fortaleciendo la capacidad local.

La educación es siempre un asunto clave para garantizar el crecimiento social de nuestra tierra. Aunque en estos años hemos mejorado, queda mucho por hacer. Desde el Ayuntamiento estamos comprometidos en ello, y estamos orgullosos de la puesta en marcha de la Oficina Municipal de la Formación Profesional, un servicio de impulso, orientación y prestigio de la FP, actuando como asesor intermediario entre todos los agentes implicados. En este primer año de vida, hemos llegado a más de cuatrocientas empresas mediante el trabajo realizado en colaboración con la Confederación de Empresarios de Málaga, la Cámara de Comercio de Málaga y la Asociación Plataforma del Motor. En esta labor, también hemos incluido la difusión del modelo de la Formación Profesional en las áreas municipales del Ayuntamiento y entre las empresas del holding municipal. Tras la labor de prospección ya contamos con cerca de sesenta empresas interesadas en recibir asesoramiento personalizado para ayudarles a identificar las necesidades formativas y establecer el contacto con los centros educativos.

Junto con el trabajo de las empresas, hemos desarrollado una intensa labor en centros educativos, siempre en coordinación con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, tanto con profesionales de la docencia para exponerles las novedades normativas en materia de alta obligatoria en Seguridad Social de los alumnos en prácticas, como con el alumnado y las familias interesadas en recibir información, con cerca de setenta sesiones de orientación a alumnado de 4º de la ESO, principalmente, aunque también en 3º y Bachillerato.

Concluyo, recordando que el próximo curso académico, Málaga contará con tres nuevos centros de enseñanza universitaria. Dos de ellos, la Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad Europea de Andalucía, son consecuencia del concurso público realizado para la adjudicación de suelo municipal. La tercera es Utamed, una universidad a distancia que ofrece titulaciones que se adaptan a las demandas cambiantes. Todas van a ayudar a incrementar la oferta educativa de calidad completando y reforzando el papel indiscutible de la Universidad de Málaga con la que mantenemos un compromiso sólido.

Siempre he defendido el papel de la educación como factor determinante del crecimiento de los territorios y, por tanto, también de las ciudades. En todo caso, quiero recordar que las ciudades no tenemos competencias en esta materia. Corresponde al Estado y a las autonomías. Pero eso no nos frena, pues creemos en Málaga como ciudad del conocimiento y desarrollamos nuestros objetivos a partir de una línea del Plan Estratégico 2030 que tenemos en marcha: educación y ciudadanía; que busca como retos una ciudadanía formada y la integración digital.