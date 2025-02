No hay 28-F ni futuro sin Europa

La bandera de Europa.

La celebración del 28-F, así como la reciente entrega de los premios Banderas de Andalucía, que hemos celebrado conjuntamente con la Junta en la Diputación, representa una oportunidad para reflexionar sobre el camino andado, los avances logrados y, especialmente los retos y desafíos a los que nos enfrentamos como provincia y como comunidad.

Creo que la Diputación Provincial de Málaga ha demostrado su voluntad de afrontar, con lealtad y cooperación institucional, los problemas y necesidades de los malagueños. Así lo hemos hecho y estamos haciendo, especialmente de la mano de los 103 ayuntamientos de la provincia y de la Junta de Andalucía, a la hora de abordar la sequía y las necesarias obras para mejorar la gestión y el aprovechamiento de los recursos hídricos.

Pero necesitamos, y no sólo en materia hidráulica, una participación mucho más activa del Gobierno central para abordar algunos problemas de su competencia. Me refiero especialmente a la movilidad. No me cansaré de exigir el tren de la Costa del Sol, entre Algeciras y Nerja, así como la supresión o bonificación del peaje más caro de España, el de la autopista de la Costa del Sol, inversiones en carreteras para evitar el colapso diario del tráfico, y la ampliación del aeropuerto, con una nueva y necesaria terminal para la que ya vamos tarde.

Nosotros no pedimos un trato preferente, sino justo. Ni Málaga ni Andalucía quieren ser más que nadie, tener más derechos que nadie, pero tampoco podemos aceptar ni vamos a consentir de ningún modo, que se prime a unos territorios sobre otros por cuestiones de mero interés partidista, electoral o personal.

Y si la provincia de Málaga es el territorio que más está creciendo en población, y también en dinamismo económico y social, de España, resultaría un auténtico despropósito estrangular ese crecimiento con una falta de inversiones por parte del Estado.

Porque los malagueños y los andaluces sólo queremos que nos dejen crecer, que nos dejen progresar, y de esta forma contribuiremos más y más al desarrollo y progreso de nuestro país.

También necesitamos inversiones y una planificación mucho más y ambiciosa con la capacidad de transporte y distribución eléctrica, tanto en nuestra provincia como en Andalucía.

Estamos al límite de nuestra capacidad y a este paso no vamos a ser capaces de atender la demanda energética de las empresas que quieren instalarse en nuestra tierra, con el riesgo de perder inversiones y empleo.

Málaga aspira a seguir ejerciendo ese liderazgo tranquilo y colaborativo que irradia actividad económica, oportunidades y progreso a toda Andalucía. Somos un gran motor económico, social, cultural y turístico.

Nos estamos convirtiendo en uno de los grandes nodos tecnológicos de Europa, y sólo estamos viendo el principio de esta historia, porque la llegada del IMEC va a suponer una nueva revolución tecnológica y empresarial.

Y hablar del IMEC, de esa colaboración y lealtad institucional entre las administraciones para implantar en Málaga un gran centro de un organismo interuniversitario que está en Bélgica, me lleva a hablar de Europa. Y de su absoluta importancia. Hablamos demasiado poco de Europa. Tenemos que hablar más de Europa. No se puede entender Andalucía sin Europa ni Europa sin Andalucía.

Creo que a nadie se le escapa que estamos viviendo un momento tan crucial como tenebroso, en el que todo, hasta lo más básico, se está poniendo en cuestión, incluso las libertades, los derechos humanos o la soberanía de los países. Y quiero reiterar todo nuestro apoyo y cariño al pueblo ucraniano.

Vivimos unos tiempos terribles, en los que dictadores que invaden países por capricho o niegan los derechos de las mujeres o de las personas en función de su orientación sexual, pretenden darnos lecciones morales.

Unos tiempos de incertidumbre económica, de gran dependencia energética e industrial y lo que es mucho peor, de una crisis de identidad sin precedentes.

Y está en nuestra mano solucionarlo. Pero debemos empezar por lo fundamental: siendo conscientes de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y que nadie nos haga dudar de ello.

Europa es la historia de un gran éxito colectivo.

Un sueño político y social sin precedentes, que ha traído el mayor periodo de paz, de prosperidad y de libertades y derechos de la historia del mundo.

Y Andalucía ni puede ni debe olvidar todo lo que Europa ha hecho y hace por nosotros. Y menos aún la provincia de Málaga, en la que casi uno de cada seis habitantes procede de un país europeo.

Así que creo que cuando celebremos el Día de Andalucía, también debemos celebrar Europa.

No nos dejemos engañar por quienes quieren destruir ese gran templo del progreso y las libertades que hemos construido entre todos y con gran esfuerzo. Porque sólo nos quieren llevar al caos, al enfrentamiento y a la división.

Sí, queda mucho trabajo por hacer y por avanzar, pero ahí están los datos y las estadísticas oficiales. Somos mucho mejores como Unión Europea que como 27 países por separado. Y si no, que se lo pregunten a los ingleses, que se dejaron engañar por los bulos que ahora corren entre nosotros.

Vienen tiempos convulsos y oscuros, y en esos momentos también debemos fijarnos en la luz y en la esperanza que representa el sueño colectivo de Europa. Sigamos avanzando juntos. Por Málaga, por Andalucía, por España, por Europa y por la Humanidad.