Luz, más luz

El CAC de Málaga, situado en la calle Alemania. / Arciniega

Las últimas semanas olían un pelín a pólvora, por eso el coro de los fariseos sube el tono de sus voces para que no se escuchen los ruidos de fondo de las calles de Europa. 13 de febrero, Múnich (Alemania): un solicitante de asilo afgano de 24 años hirió a más de 30 personas al atropellar a todas las que pudo. 15 de febrero, Villach (Austria): un sirio con tarjeta de asilo mata a un niño de 14 años y hiere a cuatro personas. 21 de febrero, Berlín (Alemania): un refugiado sirio de 19 años apuñala a un turista español en el monumento al Holocausto. 22 de febrero, Mulhouse (Francia), un argelino bajo vigilancia por terrorismo (menos mal) causa un muerto y tres heridos al grito de Allah akbar. Otros hechos simplemente se esconden, como el atentado del pasado día 24 con tres cócteles molotov contra el consulado ruso en Marsella (Francia) que originó un incendio. No convenía al relato (perdón por el amaneramiento). ¿Están en guerra contra nosotros? Tengo que preguntárselo a mi amigo Manuel Caballero, pintor gaditano, culto y trascendente. Contemplo su ‘Vendedor de cabezas’ y se me agolpan los parecidos.

Pero lo importante es que ha ganado Josele en el GP de F1. A Dani le han compensado con un puesto en la Ejecutiva regional, Espadas ya dio ‘un paso al lado’ y por poco no cae de portavoz en el Senado. Recuérdese que los políticos son omnívoros. Todo solucionado, excepto Jaén, olivareros altivos os guarde Dios.

Pero lo más chuli es la carrera que ha dado Monedero para no dejar solo en la ignominia a su compi Errejón. No se olviden de que este chico, Íñigo, fue inhabilitado por la UMA como investigador en sus centros por cobrar sin ni siquiera pisar el campus. Pero esto es peccata minuta. Monedero ahora es una estrella por acusaciones de comportamientos vejatorios con alumnas, Errejón por agresión sexual. Mueren con su propio veneno, lo cual es de celebrar por cuanto significa de ahorro público. ¿Cómo morirá, políticamente siempre, Iglesias? No me lo quiero perder. Lo que sí es seguro es que no tendrá tanta suerte como El Cachulo de El Palo, que fue detenido hace días por intentar apuñalar a dos policías y ha quedado en libertad, con cargos, eso sí, que a él le preocupan mucho.

Todo el mundo se equivoca, es verdad, y el Ayuntamiento de Málaga más, no solo cerrando el CAC, sino repitiendo por un error el concurso para el futuro Museo Alborán en el muelle 2. Vuelta a licitar. Parece un fin de época con los músicos tocando el violín en cubierta. Yo lo que digo es que por qué Carolina España no se viene ya a Málaga para cogerle el relevo al alcalde, porque el paripé de tanta comparecencia pública local bajo la cobertura de la Junta ya está muy manido. Pero tú, Elisa, tierras raras de Málaga, no desesperes, todavía puede pasar cualquier cosa en este asiento fenicio.

Peor están las cosas en Sevilla tras conocerse el cobro de sobresueldos en la etapa entre 2011 y 2015, cuando el sin par Juan Ignacio Zoido era alcalde. Se trata de fuego amigo, filtraciones desde dentro del partido, como corresponde a un partido serio. Y entonces se pone en marcha el Comité de Derechos y Garantías que preside nada menos que el malagueño Manuel Atencia. Debe averiguarse si José Ricardo García, número dos sevillano, es el responsable de los soplos. Los sobresueldos serían para Juan Bueno et al. Luz, más luz, que pedía Goethe poco antes de morir.

Pero ¿qué son estas bagatelas comparadas con las grietas en el casco de la UE en el que ya entra el agua hasta un nivel alarmante sin que den abasto en el achique? La cesión que hemos hecho de soberanía nacional a una comisión de incorregibles burócratas, adictos de las regulaciones y los subsidios, nos va a costar trabajo recuperarla. Por si fuera poco, Europa es desde el final de la Segunda Guerra Mundial un parásito del esfuerzo militar norteamericano. Lo han preferido en vez de mandar a sus hijos a cortarse el pelo y coger un fusil, que los muertos los pongan otros mientras tarareamos a Bob Dylan y su ‘Mr. Tambourine Man’. Este romance anónimo del Cid nos ilustra:

Pensativo estaba el Cid

viéndose de pocos años,

para vengar a su padre

matando al conde Lozano.

Miraba el bando temido

del poderoso contrario (…).