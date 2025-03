La nueva Solución Final, por Miguel Fernández-Palacios Gordon

Con personajes tan desalmados como Donald Trump y los de la Internacional Reaccionaria y Fascista, carentes del mínimo rasgo de empatía, regresan el supremacismo y el racismo que dan lugar a algo parecidísimo -adaptado a los tiempos- a la execrable ‘Solución Final’ de la Alemania nazi contra muchos colectivos que resultan deshumanizados: los inmigrantes -una plaga, según ellos, que solo trae pobreza y muerte- son considerados delincuentes a los que hay que deportar y encarcelar masivamente; los palestinos son terroristas que no tienen derecho a vivir en su tierra a la que quiere convertir en un resort turístico; los grupos LGBTIQ+ , unos «pervertidos» que van a ser objeto de una cruzada de desprestigio en la que les negarán sus derechos, lo que incrementará la violencia y discriminación en todos los ámbitos aumentando la desigualdad y su aislamiento. La degeneración moral de esta Internacional Reaccionaria recorre el mundo y trata de suprimir los avances habidos en derechos humanos y políticas de igualdad, que tantas décadas de lucha costaron lograr. Hay que actuar. No se puede permanecer impasible. No se puede permanecer callado.