Arriba Tik Tok y viva Franco

«El mundo ha cambiado: lo siento en el agua, lo siento en la tierra, lo huelo en el aire». Y yo no puedo evitar apuntalar con ahínco, que cada generación venidera pareciera distar más de la que le precede. «En este tiempo hostil, propicio al odio», que diría el poeta Ángel González, no me resulta nada extraño converger mucho más con la quinta de mis padres que con la de mis hijos. Los días se suceden cada vez más rápido, el gusto por lo extremadamente inmediato prolifera y nada hay digno de conservarse ni que merezca esforzar el heroico intento con el que antes pretendíamos hacer eterno lo esencial y lo importante.

Internet, cada día más, se sigue presentando como un vasto piélago de posibilidades sin criba moral ni intelectual donde las citas referentes a Miguel de Unamuno o a Bad Bunny se sirven, como si de lo mismo se tratara, en idénticas bandejas.

Y es precisamente en este marco de absurdas potencialidades donde parte de nuestra juventud no sólo casa lo inmediato con lo efímero, sino que, además, rescata y pregona consignas de la dictadura franquista que, ya sea a través de las historias de Instagram o los estados de Whatsapp, evocan y publicitan las voces de un régimen que jamás vivieron.

Memoria de la juventud

Ni que decir tiene que la memoria histórica de la juventud actual aún gatea en pañales y que, posiblemente, en la cúspide de una era donde el acceso a la información es absoluto, la experiencia directa de la dictadura que vivieron nuestros padres y abuelos ha sido sustituida por imágenes fragmentadas en las que se omite la opresión y la falta de libertades para, únicamente, resaltar, desde el sesgo mediático, ciertos aspectos relacionados con el aparente orden de un sistema rígido que contrasta con el merendero en el que la clase política actual, todo sea dicho, ha convertido España.

Desde Platón hasta Thomas Hobbes, la tradición filosófica no ha dejado de explicitar la tensión entre seguridad y libertad: resulta, pues, más que posible que, hoy por hoy, el imaginario de ciertos jóvenes sostenga erróneamente la dictadura de Francisco Franco como una encarnación extrema de ese orden que, en tiempos de crisis política y social, se vislumbra como una solución frente a aquellos que hacen del escaño democrático no más que su pan nuestro de cada día, y también el de mañana.

Porque así es: la actual bajeza política que lidera nuestras instituciones es la que ha generado este clima monstruoso donde la juventud de hoy anhela a los dictadores de ayer, abanderando las proclamas de su aparente eficacia gestora y su pretendida estabilidad social. Proclamas en las que, evidentemente, poco se habla del coste humano y ético de la represión, la censura, la ausencia de derechos y libertades y la violencia institucional de aquellos tiempos oscuros que muchos de nuestros jóvenes parecen no haber leído, ni siquiera en la Wikipedia.

Tapando miserias

Pero yo insisto: el nacimiento de esta aberración generacional trae causa en aquellos que desdibujan la verdadera esencia de la democracia, primando intereses personales frente al interés colectivo y tapando miserias de clase, ilegalidades, corruptelas y vergüenzas que perpetúan en el poder a aquellos cuya jeta, y la de sus compadres y cuñados, se forja con cemento armado y a la sombra de las siglas de los partidos.

Frente a este escenario vergonzante, la idea de un régimen que funciona y que, en apariencia, garantiza el orden se convierte en una alternativa ilusoria para quienes se sienten traicionados por el sistema democrático y carecen de la experiencia directa y completa que vivieron nuestros abuelos, aguantaron nuestros padres y nosotros escuchamos de primera mano.

Pero la cuestión es que muchos de nuestros jóvenes de hoy acabarán votando dentro de un cuarto de hora, posiblemente en las próximas elecciones, la opción más semejante a este mal pensar populista; y ello porque, a fin de cuentas, cuando el político miente, coloca a los parientes, amasa patrimonios o se perpetúa en el sillón a costa de lo que sea, las ganas de patearlo son generales, y es entonces cuando ya la trama de lo inverso aflora a cuenta de cualquier cosa: y, de repente, deja de llover y el Tik Tok de nuestros veinteañeros nos recuerda que con Franco no se estaba tan mal, porque hacía pantanos.