Volver con fiestas

Unicaja se enfrentó al Manresa en la última jornada / Gregorio Marrero

Jornada 21 de la competición ACB, primera tras la Copa del Rey, que aparte de provocar un paréntesis, alargó el tiempo sin competición en la liga española por el timo extendido que supone el tema de las ventanas FIBA. Dudas sobre cómo van a volver los equipos al fragor de la batalla. Mucho miedo sobre si algún jugador vuelve con alguna lesión y momento de inicio del tramo final del curso.

En la previa del partido ante el BAXI Manresa, pensaba que, aunque los llenos en el Martín Carpena se hagan cotidianos, lo de este domingo tenía más ingredientes que habitualmente, como por ejemplo ver un partido contra un equipo que se parecía mucho en el juego al de Ibon Navarro.

Había muchos más, como la visita de Mario Saint-Supéry con otra camiseta, en su año de desembarco con todas las responsabilidades a cumplir como jugador ACB de pleno derecho. El ver cómo volvía el Unicaja con lesionados en sus filas, o tras el tiempo de vacaciones, ver cuánto costaba reengancharse a la competición.

Además, -y esto sí que alteraba planes y preparación de partido- estaba desplegar la banderola de campeón de Copa del Rey, ofrecer el trofeo a la afición y la fiesta consiguiente, aplaudiendo también merecidamente al enorme Salva Reina y su primer Goya.

El partido tenía sobre todo la exigencia que la Liga y el rival vienen poniendo. Y de entrada, el Unicaja no dio la respuesta adecuada y se vio envuelto en la obligación de tener que poner de todo para derrotar a un rival que dio una muy buena imagen.

Al final, la victoria 105-97 dejó situado a los de Ibon Navarro en la tabla en el mismo lugar, persiguiendo el liderato del Real Madrid y aguantando el pulso de La Laguna Tenerife y Valencia Básket. Es decir: como antes, como durante toda la temporada, porque este Unicaja sigue igual.

Sigue igual que desde el inicio, con tres títulos conseguidos de los tres que se han puesto en liza, clasificado entre los cabezas de serie de la ACB durante todas las jornadas disputadas y ocupando la primera o la segunda posición en dieciocho de las veintiuna semanas de competición que se han jugado.

Cara a disputar o no el título de Liga, todo lo realizado hasta ahora importará bien poco, lo sé, y de aquí al mes de junio, fecha en la que se peleará lo importante (con permiso de la FIBA BCL un par de meses antes), puede pasar absolutamente de todo. Pero mientras tanto, digo yo que habrá que seguir como hasta ahora, aunque cara al resto del mundo prácticamente no se tenga en cuenta lo que se está haciendo por aquí.

Me resulta tradicional el «cabreo», así, entrecomillado, que tanto Emilio Guerrero como gran parte de mis compañeros de tertulia en la Cadena Cope cada jueves expresan por la poca presencia o la ausencia absoluta de jugadas del Unicaja en www.acb.com entre las diez mejores de cada jornada.

No suelo andar pendiente de ese tema. No sé si hay muchas o pocas, si se les olvidan o si directamente ven algo verde y morado y saltan a lo siguiente, pero repasando la prensa dedicada a nuestro deporte, sean periódicos o páginas web, hay que afanarse en la búsqueda para encontrar la referencia que tenga que ver al Unicaja.

La enésima «gracia» de Luka Doncic, lo bien que arrolló otra vez el Real Madrid al Dreamland Gran Canaria, lo bueno que es un chico italiano del FC Barcelona al que ya le han encontrado parecido nada más y nada menos que con Juan Carlos Navarro, y lo heroico de una victoria del Barça ante… el Río Breogán. No hay nada fuera de ellos.

Pensando así de manera aséptica, y teniendo muy claro que si hay algo más allá de esos centros de gravedad permanente (como diría Franco Battiato) que son Barça y Madrid, no le interesa a nadie que no sea de ese sitio, al menos, desde que yo me acuerdo.

Tal vez por eso, y teniendo en cuenta como se está desarrollando la temporada actual, lo mismo este momento vital del Unicaja puede ser el adecuado para intentar seguir ganándolo todo. Puede parecer ir de sobrado, pero entre el buen rendimiento propio, y las dudas que muestran los futboleros, tal vez, encontrar otra ocasión en la que la lucha no sea tan desigual, va a costar. Al menos sobre el papel y, aunque baste sólo con recordar el año pasado para no dar nada por sentado, hay motivos para pensar en lo posible de esta idea.