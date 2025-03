La cruz de la moneda

Las recientes elecciones en Alemania han servido como enésimo ejemplo de que las esporas del neofascismo se están extendiendo por las grietas de la sociedad. ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles seres humanos resiste, todavía y como siempre, al invasor. Y no, no se trata de los galos, qué va, sino de algo que tenemos mucho más y más a mano: las mujeres.

Aparte de que, allí sí, el líder conservador y candidato a ser el próximo canciller alemán ha descartado rotundamente formar gobierno con la extrema derecha, la sombra del pasado -no tan pasado- nazi parece más permeable en la memoria de ellas. Frente al 24% de los hombres, solo el 18% de las mujeres habrían sucumbido a los cantos de sirena de la ultraderecha, AfD, que la propia Oficina Federal de la Constitución ha solicitado ilegalizar al considerarlo un partido anticonstitucional al atentar contra los derechos de las personas de origen migrante, con discapacidad o con una sexualidad no heteronormativa. Más notable es esta polarización -y no, que los extremos son equiparables es una falacia- entre el descalabro de los jóvenes de 18 a 24 años, que han convertido a AfD en su fuerza favorita con un 25% de sus votos, frente a solo un 14% de ellas, que han votado masivamente (34%) a Die Linke (literalmente, La Izquierda).

Patrón

Es un patrón que se repite cada vez que es urgente: los votos de las mujeres sirven de dique de contención a la barbarie. Lo vimos en las últimas elecciones españolas en julio de 2023, donde el estudio de intención de voto publicado por el CIS, un 13,4% de ellos declaraban su intención de votar a Vox frente al 6% de ellas. Ya que paso por aquí permítanme dejar caer que a la cabeza de profesiones que se declararon votantes de Vox, están militares y cuerpos policiales, en un 35,6% frente a un 7,7% de profesionales, científicos e intelectuales. Por cada mujer que votó a Se Acabó La Fiesta (SALF, encabezada por Alvise Pérez) en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, hubo tres hombres. Consiguiendo un 4,6% de las papeletas.

Un 53% de los argentinos encumbraron a Milei frente un 43% de argentinas. En las elecciones en Brasil en 2022, donde a pesar del estrecho margen por el que Lula da Silva se impuso a su rival y entonces presidente, Jair Bolsonaro -50,9% de los votos frente a 49,10%- la victoria tuvo nombre de mujer. Un 58% de ellas votaron por Lula mientras que un 53% de los hombres se decantaron por quien ahora se enfrenta a 20 años de cárcel acusado de los cargos de intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota en las susodichas elecciones.

Hay otro dato interesante de la división del voto brasileño que se mide en salarios. El 43% de quienes ganan más de diez salarios mínimos votó Bolsonaro frente al 55% de quienes cobran menos de dos salarios mínimos, que votó Lula. También votaron progreso el 60% de los negros y el 70% de LGTB. Estas diferencias se entienden mejor en las todavía calientes elecciones en Estados Unidos, donde absolutamente nadie votó por Elon Musk, pero por Donald Trump, sí. Un 59% de los hombres blancos y un 52% de las mujeres blancas. En cambio el 61% de las latinas y el 92% de las negras votaron a Kamala Harris, que también fue la favorita para un 78% de los hombres negros. Aquí la estocada vino de los hombres latinos que viraron del 36% de los anteriores comicios al 54% en 2024 a favor de Trump. Lo que viene siendo el enésimo ejemplo del grillo votando por el insecticida.

Conclusiones

Y ahora llega el punto en que cada uno -y ni les cuento, cada una- saca sus propias conclusiones. ¿Qué pueden tener en común las mujeres en España, Brasil y Alemania que se comparte a su vez con intelectuales, homosexuales, negros y pobres… en cualquier parte? Yo, según el día, y con un vino en la mano, veo el retrato perfecto de esa falsa analogía entre sexo y género. El sexo hace referencia a las diferencias físicas y biológicas de nacimiento entre los cuerpos de varones y mujeres. Fin. En cambio, ‘género’ se refiere a «los roles socialmente construidos, los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad dada considera apropiados para los hombres y las mujeres». Lo real versus lo inventado, lo impuesto. La definición no es mía, sino de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La RAE define ‘género’ como «Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico», pero lo hace en su tercera acepción. La primera es, por supuesto: «Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes». Y eso es lo que tenemos en común los irreductibles galos: la cruz de la moneda. La memoria. Las alarmas. Votamos no a una política donde los privilegios se reparten de hombre a hombre, siempre rico, blanco y hetero. Votamos no -una y otra vez, una y otra vez- con la cabeza, con el corazón y con el coño. O incluso puede que hasta el coño, vaya una a saber…

Suscríbete para seguir leyendo