Alberto, te llaman por teléfono

Feijóo, arreando en un acto. / l.o.

-¿Es el enemigo?

-Que se ponga.

Pedro Sánchez llamará a Feijóo para fijar una posición común sobre Ucrania. Sánchez quiere la paz en Ucrania y ser un líder internacional. Feijóo quiere ser un líder nacional y alcanzar Moncloa pero las semanas van pasando, los meses vuelan y el supuesto Gobierno provisional Frankenstein va a tener entretenidos a los de Junts -que además le aprobarán los Presupuestos- con una negociación sobre las competencias de inmigración que van a durar meses. Meses y meses en el Gobierno.

Aunque el sentido común se ha ido por el desagüe hace tiempo (nótese la frase como de articulista decimonónico), se supone que Sánchez y Feijóo coinciden en que Rusia es el agresor, Ucrania la agredida y Putin un peligro cierto y presto a dar bocados al continente.

El único que se desmarca de todo eso es Vox. Abascal, que iba muy bien en los sondeos, se ha empeñado en ser el corresponsal de Trump en España. A ver cómo defiende los aranceles a los productos españoles. A ver cómo defiende eso ante los agricultores. Se ha hecho partidario de un presidente norteamericano que está majara, desatado; es un peligro, quiere aprovecharse de Ucrania y habla de invadir cosas como el que habla displicentemente de ir a comer una paella el domingo. Con extra de conejo y gambas, por favor.

Que Alberto Núñez Feijóo y Sánchez hablen es una buena noticia. No para ellos, tal vez. Feijóo teme una foto en la que salga como subalterno y Sánchez juguetea con él con el anzuelín de que le consulta decisiones de Estado. De cuando en cuando lo deja asomarse al saloncito de las visitas de Moncloa. A lo mejor ya no hablan el mismo idioma. Puede entonces que todo sea un diálogo estéril. Puede, no. Seguro.

Una vez Felipe González y Aznar coincidieron en un acto, y los sentaron juntos, cuando sus relaciones eran muy agrias. Preguntado González acerca de qué habían hablado dijo: de los nietos. Estos dos no tienen nietos, tienen militantes. El factor humano se ha perdido y dos oponentes ya no pueden irse a tomar un café juntos. No es solo el peligro evidente de que uno le eche veneno al otro en la taza, es que ya vienen peleados de casa. De las redes. Al enemigo, ni café. España necesita en esta difícil tesitura una postura clara y unánime, firme. Y pensar más en los nietos.