I have a dream

Casper Gils es un holandés amable que dirige y es el máximo responsable de la Cambodia Peace Gallery, un museo dedicado a la historia de Camboya, ubicado en Battambang. La sonrisa le llega de oreja a oreja a Casper cuando ve acercarse la ‘pick up’ que nos traslada a Kike y a los voluntarios desde la Prefectura hasta allí, en un trayecto que discurre entre framboyanes de Madagascar, uno de los árboles más coloridos del mundo, cuyas hojas rojas cubren el suelo durante toda la travesía, combinando el rojo intenso de la flor con el omnipresente verde camboyano, regalando al transeúnte una estampa verdaderamente bella. Sin más preámbulo que el tradicional saludo camboyano, Casper nos invita a conocer el museo. La primera estancia recibe al visitante con cuatro grandes vidrieras nombradas a partir de cuatro sustantivos que definen la historia de Camboya: calma, destrucción, caos y recuperación.

Calma

En la época imperial, alrededor del S. IX, Camboya poseía el imperio más fuerte de todo el sudeste asiático, el imperio Jemer. Actualmente, los templos de Angkor, que empezaron a construirse bajo el mandato del rey Javaryamán II en la época de esplendor del imperio, son considerados la octava maravilla del mundo y atraen cada año a miles de turistas. A finales del S. XIX Camboya se convierte en un protectorado galo supeditado a los intereses de Vietnam, creando la unión Indochina, a la que pertenecía parte del actual Vietnam. Tras la II Guerra Mundial, en 1953, Camboya obtiene su independencia, siendo esta época recordada como la edad de oro del país,

Destrucción

La Guerra de Vietnam (1955-1975) comenzó a extenderse a los países limítrofes con Vietnam, dejando a Camboya, aunque oficialmente neutral en el conflicto, en una posición muy delicada. Camboya rompe relaciones oficialmente con EEUU en 1965, en un momento en que se empiezan a tomar decisiones políticas en el país que van dándole oxígeno a los Jemeres, un movimiento revolucionario desconocido que comenzaba a organizarse en el país. En 1970 las fuerzas aéreas americanas emprenden una intensa campaña de bombardeos con el objetivo de aniquilar las bases que los norvietnamitas habían instaurado en Camboya y apoyó al general Lon Nol para dar un golpe de estado obligando a marcharse a Sihanouk, líder del país en ese momento, que establece un gobierno en el exilio en Pekín en alianza con los Jemeres Rojos, lo cual los hace más populares y hace que vayan ganando adeptos a su causa, debido a que gran cantidad de campesinos habían perdido a su familia frente a los bombardeos americanos.

Caos

A partir de ahí Camboya se vio envuelta en atroces enfrentamientos que llevaron al país a la miseria mientras Pol Pot empezaba a organizar las primeras purgas al frente de los Jemeres. Finalmente, en 1975, Lon Nol huye del país sintiéndose abandonado por los americanos y en abril de ese año los Jemeres Rojos toman la capital de Camboya, Phnom Penh, llegando a la etapa más conocida de la historia de Camboya. El genocidio que sucede entre el 75 y el 79 es considerado el genocidio más grande del mundo moderno, por encima del nazismo, estalinismo o el maoista. Con el propósito de convertir Camboya en una cooperativa agraria, obligaron a todos los ciudadanos a abandonar las ciudades y a marchar al campo. Se prohibieron los vehículos de motor y se ejecutó sistemáticamente a cualquier persona sospechosa de haber tenido formación o educación en las ciudades, ya que formaban parte de ese «enemigo oculto» que eran las personas capaces de pensar por sí mismas. Desde ese momento se suceden en el tiempo la Guerra Civil y una guerra de guerrillas que perdurará hasta 1991.

Recuperación

En 1991 la ONU, junto a todas las facciones internas en lucha, sientan las bases de un primer acuerdo para acabar con el conflicto, y en 1993 se celebran las primeras elecciones, aunque los Jemeres seguirán activos hasta 1994, año en que fueron declarados ilegales. A día de hoy, Camboya es un país monárquico en democracia, aunque el partido que gobierna, el PPC (Partido Popular de Camboya) ha dado varios golpes de estado y ha truncado siempre cualquier opción de la oposición de llegar al poder del país. Mientras que algunos hablan de la dictadura camuflada que puede estar viviendo Camboya, otros tienen esperanza en que las próximas elecciones supongan un punto de inflexión en la historia del país, pues la oposición goza cada vez de más popularidad y los intelectuales camboyanos auguran un cambio en las prácticas del gobierno a medio plazo, que se verá obligado a aceptar la pluralidad política apoyada por una mayoría social.

Hace calor, no hay aire acondicionado en la sala, y los ventiladores que cuelgan del techo no son suficientes para mover la cantidad de aire necesaria para que se note el efecto. Casper nos ofrece agua fresca mientras abandonamos el recinto. Hace hincapié en que la historia es compleja, y que los años más oscuros -la Guerra Civil- necesitan mucho estudio para comprenderse, ya que en el tablero de juego luchaban hasta cuatro facciones tras un genocidio que había sido atroz y había aniquilado a un cuarto de la población. Le da las gracias a Kike y, con los ojos húmedos, se despiden con cercanía, olvidando por un momento los protocolarios saludos camboyanos, dando cancha a la improvisación y a los sentimientos mientras se funden en un fuerte abrazo. Al salir, dos cuadros apoyados en el suelo con las imágenes de John Lennon y Martin Luther King nos despiden recordándonos que la guerra se acabó (War is over); y que muchas cosas, antes de lograrlas, hay que soñarlas (I have a dream).