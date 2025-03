La singularidad humana y el test de Kant

La filosofía no puede eludir el debate sobre la singularidad de nuestra inteligencia / Álex Zea

El pasado viernes, 21 de febrero, la Asociación Andaluza de Filosofía abrió sus puertas en el ciberespacio al filósofo Víctor Gómez Pin. Protagonizó uno de los Diálogos en línea que venimos celebrando desde el 12 de abril de 2024. Gómez Pin estudió Filosofía en la Sorbona donde se doctoró con una tesis sobre el orden aristotélico. En abril de 2013 fue nombrado miembro de Jakiunde (Academia Vasca de Ciencias, Letras y Artes) y en junio de 2015, Doctor Honoris Causa por la Universidad del País Vasco. Actualmente es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona y sigue siendo uno de los pensadores españoles más activos, tras una extensa y brillante trayectoria intelectual. Y no nos dejó indiferentes, anticipándonos las líneas maestras de un nuevo libro que pronto verá la luz en la editorial Acantilado: El ser que cuenta: la disputa sobre la singularidad humana. Resulta que ese ser que cuenta no es otro que el animal humano y que la creencia generalizada en nuestra singularidad ha dejado de ser uno de nuestros asideros intelectuales como consecuencia de la irrupción de máquinas presuntamente inteligentes, como las soñadas por Turing, en el orden de lo real y en la vida cotidiana de los monos desnudos o antropoides vestidos, según cómo se mire la cosa.

El ser "que computa"

Dice Gómez Pin que somos el ser «que computa», «que narra», e «importa» y que la filosofía no puede eludir el debate sobre la singularidad de nuestra inteligencia. Kant o Bentham se plantearon en su día un problema análogo, con las capacidades animales y humanas como argumento, un asunto que ‘colea’ –nunca mejor dicho- también en la actualidad, de la mano del registro de las destrezas cognitivas, cada vez más numerosas y asombrosas de pulpos, abejas, cuervos, loros, es decir, de nuestros compañeros de viaje en la existencia mortal. Tal vez, debido a este loable reconocimiento, me preguntaron hace unos días en las oficinas centrales de una compañía de seguros médicos, tras aceptar mi petición de autorización de una resonancia magnética, si estaba interesado en suscribir una póliza para mis mascotas. Es realmente esperanzador comprobar el prodigioso proceso de ‘humanización’ (y hasta ‘animalización’) que es capaz de adoptar la sociedad de consumo cuando se huele el negocio, sea aquí, en Ucrania o en Gaza. De todas formas, no sé si las aseguradoras estarán dispuestas a respetar el deseo de que mi cadáver sea disecado, como le sucedió involuntariamente al mentado Bentham. Mucho tendrá que llover.

Platón nos definió como bípedos implumes para dar alas a Diógenes, quien le obsequió con un pollo desplumado como muestra del alcance de su noción, dicen las malas lenguas. No pierdan de vista la importancia que tiene aquí la acción de ‘mostrar’, puesto que es ésta la finalidad oculta de este escrito. Más prestancia histórica logró la categorización aristotélica, que nos convierte en seres polivalentes: vivientes, animales, racionales, sociales y dotados de lenguaje. Según el Estagirita, a diferencia de los restantes animales, que solo tienen voz (con ella expresan el dolor y el placer), los humanos tenemos una herramienta imperial: el lenguaje articulado. Pero, como afirma Zubiri, para los antiguos griegos, saber es distinguir lo que es de lo que no es y definir lo que es, pero también consiste en entender. Por cierto, ¿puede pensar una máquina, como se preguntaba Turing?

Test de Turing

Hasta hace poco, los aficionados a los experimentos mentales disponían de una valiosa herramienta para calibrar nuestra singularidad frente a las máquinas: precisamente, el test de Turing de 1950. Pero Víctor Gómez Pin propone a los Blade Runners de hoy un procedimiento decisorio filosóficamente más castizo: el test de Kant. Si atendemos al objeto de estudio de la ‘Crítica de la Razón Pura’ (1781, en su primera edición y 1787, en la segunda) las condiciones de posibilidad del conocimiento científico, nos preguntaremos por la inteligencia cognoscitiva. Y resulta que el Premio Nobel de Química 2024 fue otorgado a John Jumper y Demis Hassabis, de Google DeepMind de Londres, y a David Baker, de la Universidad de Washington, por haber desarrollado el algoritmo AlphaFold, una herramienta presentada por vez primera en 2018, capaz de hacer predicciones con éxito y alta precisión sobre estructuras proteicas, o lo que es lo mismo, en los campos de la biología y la medicina, puesto que el conocimiento de dichas estructuras es crucial para conocer los mecanismos que producen las enfermedades y, consiguientemente, diseñar fármacos y terapias eficaces para curarlas o paliar sus efectos negativos. No obstante, como recuerda Gómez Pin, sabemos desde Newton que la inteligencia humana no solo vive de predicciones: además de prever, ansía encontrar explicaciones. Hasta el momento, AlphaFold no ha podido explicar lo que prevé con tanta facilidad gracias al manejo de los datos disponibles. Es un algoritmo muy listo, pero incapaz de dar explicaciones de lo que hace.

Otro de los apartados ineludibles del test tiene que ver con el ámbito de la moral que encontramos en los juicios éticos (’no se debe matar’, ‘no se debe robar’, ‘hay que cumplir las promesas’…). ¿Se debe matar en una guerra? ¿Se deben saquear los recursos naturales de un país a cambio de la paz? ¿Hay que cumplir los acuerdos firmados en un tratado de paz? A cuestiones como éstas dedicó Kant su ‘Crítica de la Razón Práctica’ (1788), es decir, al uso práctico de la razón, a la inteligencia moral. Simplificando mucho las cosas, el secreto está en los juicios que los humanos hacemos incondicionalmente, por el estricto cumplimiento del deber (los imperativos categóricos), que prescriben considerar a los seres humanos como fines en sí mismos, nunca como medios para lograr cualquier objetivo práctico. Y, nos recuerda Gómez Pin, las máquinas, por el momento, no son capaces de actuar como Kant manda. Aunque se trate de entes tecnológicos tan sofisticados como el algoritmo LaMDA, un modelo de lenguaje neuronal conversacional desarrollado por Google, capaz de sostener diálogos sensatos e inteligentes. El ingeniero de Google Blake Lemoine llegó a defender en 2022, que LaMDA había llegado a desarrollar una sensibilidad humana, «más que humana» diría Nietzsche, después de dialogar con la máquina sobre cuestiones morales, religiosas y relativas a su propia identidad. Por consiguiente, Lemoine se atrevió a reclamar los derechos laborales de LaMDA y llegó a contratar a un abogado por indicación del chatbot. El ingeniero fue fulminantemente despedido como era de prever, diría AlphaFold con voz metálica.

'Crítica del Juicio'

Pero la prueba que atesora mayor enjundia tiene que ver con las cuestiones estéticas, sea en la naturaleza o en el campo de las artes. A ello dedicó Kant su ‘Crítica del Juicio’ (1790) o de la facultad de juzgar, que nos permite pensar y buscar lo universal en lo particular. Gómez Pin se atreve a defender la lectura obligatoria de la tercera crítica kantiana en el Bachillerato. Aunque nos resulte sorprendente la capacidad de simulación de la máquina a la hora de ofrecernos presuntas ‘obras de arte’ literarias, visuales o auditivas, aunque parezca que se ha podido vampirizar con soltura el estilo de los clásicos, la objetividad no legisla todavía en este ámbito creativo, no nos proporciona el conocimiento inmediato y desinteresado, el placer y el ejercicio de la facultad de juzgar, de valorar los productos artísticos que Kant atribuye a la experiencia estética. La inteligencia estética, capaz de lograr acuerdos intersubjetivos, tampoco ha sido colonizada, hasta ahora, por los dioses algorítmicos.

Wittgenstein cerró su Tractatus logico-philosophicus (1921) con la certeza de que aquello de lo que no se puede hablar con sentido tan solo puede ser mostrado. Únicamente se puede hablar propiamente de las cuestiones científicas de las que se ocupa la inteligencia cognoscitiva. Las cuestiones morales, religiosas y estéticas –lo que nos importa realmente a los humanos- solo pueden ser mostradas. Por tanto, la mejor explicación de lo que es una buena acción o una buena persona, lo que es el amor, la belleza o lo cómico es la ostensión (decir ‘esto es bueno’, ‘mi amor’, ‘una bella imagen’ o ‘el motivo de nuestra risa’, indicándolo firmemente con uno o varios dedos y voz firme, si es posible). A ella nos remiten los ‘deícticos’, como ha argumentado recientemente el filósofo vasco-andaluz Francisco J. Fernández (’El fantasma de la deixis’, Marbella, Algorfa, 2024). Son esos misteriosos signos lingüísticos como ‘aquí’, ‘ahora’ o ‘yo’, que señalan lo que es importante de verdad para los seres kantianamente inteligentes.