Unicaja anunció esta semana otra renovación en su plantilla. Le tocó el turno a Nihad Djedovic. Esta posiblemente puede ser una de las más controvertidas renovaciones de las realizadas hasta ahora. Quizás la edad de Djedovic puede hacer pensar que ya disputó sus mejores partidos y que era un buen momento para ir al mercado para buscar un mejor jugador con el ánimo de mejorar la plantilla pensando en la próxima temporada.

Yo no soy nadie para quitarle la razón a quien piense así. Posiblemente hasta pueda tener razón. Pero sí creo que la reflexión debe ser mucho más profunda. Seguro que se puede encontrar un jugador en la posición del jugador bosnio con una edad diferente. No digo que no. Donde está la dificultad es en encontrar un mejor jugador que él en el rol que tiene «Djedo» en el equipo. Ahí ya me surgen enormes dudas de que puedas encontrar a ese jugador que sepa que va a jugar diez o quince minutos como máximo y que le dé al equipo lo que el bosnio es capaz de darle. Sin ir más lejos, solo hay que recordar lo que aportó en las semifinales de la reciente Copa del Rey de Gran Canaria.

Otro condicionante que tenemos que tener en cuenta es que, a pesar de que Djedovic tiene pasaporte bosnio, se formó como jugador en España. Entonces, a la hora de confeccionar la plantilla, él cuenta como si fuera un jugador nacional sin serlo. Entonces, yo no dudo que si sales al mercado a buscar un jugador con mejores condiciones y edad que Djedo puedes encontrarlo. Pero si tienes que buscar en el mercado de jugadores españoles o cupos las opciones se reducen considerablemente. Y si encima tiene que aceptar el rol de jugar entre diez y quince minutos y ser importante en ese tiempo en cancha, pues me parece que no encuentras un jugador igual.

No podemos olvidar tampoco que, por culpa de las lesiones, cuando el equipo ha necesitado que Djedovic diera un paso adelante, siempre lo ha dado. Él ha sido capaz de hacer olvidar al compañero que causaba baja sumando en otras facetas del juego si eso era necesario.

Por último tenemos que tener presentes tres aspectos en los que no tenemos información por no vivir el día a día del equipo. ¿Cómo es de importante Djedovic en el trabajo diario en el equipo? Es el siguiente paso a lo que os comentaba sobre el rol. No solo tienes que asumir jugar el tiempo que te toca aportando tu máximo, sino que tienes que entrenar como un animal el día siguiente al partido sin que te afecte lo que jugaste el día anterior y sabiendo que por muy bien que entrenes, el siguiente partido tus minutos posiblemente seguirá siendo los mismos. Esto debe hacerlo porque el equipo necesita el máximo de todos en cada entreno independientemente de los minutos que luego te toquen jugar y porque tú debes dar ese máximo porque es la forma de prepararte para cuando tengas que dar otro paso adelante por las bajas o descansos de otros compañeros.

Otro aspecto que tampoco conocemos es la importancia que pueda tener Djedovic en el vestuario del equipo. Este es otro condicionante que solo saben las personas que están en el día a día de la plantilla. Me atrevo a decir, sin saber, que da la impresión de que el alero, por su veteranía y su personalidad, es uno de esos jugadores con más peso en el vestuario cajista.

El último de esos tres aspectos es el deseo del propio jugador por quedarse en Málaga y seguir formando parte del equipo. A veces ese deseo hace que tu rendimiento y tu aportación al equipo se multiplique con respecto a otros jugadores que no conoces y que vienen con el ánimo de hacer sus números y ganar su dinero. Esto en una estructura como esta donde claramente el equipo está por encima de los jugadores, puede hacer mucho daño en el vestuario. Por eso es que no vale cualquiera para sumarse a este Unicaja.

Lo que sí que creo es que esta renovación no es fruto de ningún tipo de agradecimiento por lo que Nihad Djedovic haya dado al equipo estos últimos años. En el deporte de alto rendimiento este es un factor que no se tiene en cuenta. Estoy convencido de que las personas que han tomado la decisión de negociar por esta renovación siguen pensando que el jugador bosnio todavía tiene que aportar tanto en la cancha como en el vestuario y que era la mejor opción. Y esas personas han demostrado estos últimos años que poco se han equivocado…

Por todos estos aspectos y condicionantes me da que es una muy buena decisión la continuidad de Djedovic así que disfrutemos un año más de su juego como el equipo seguirá beneficiándose de su aportación.