Sobre la supraconciencia y la otra vida

El insigne dr.Sans Segarra,a raíz del conocimiento de la E.C.M.de un paciente,ha investigado muchos casos que ha expuesto en su famoso libro y en bastantes conferencias, que hacen pensar que no sólo la fe, sino la ciencia, pueden demostrar.Por ejemplo, que la conciencia no se limita a nuestro cuerpo físico sino que lo trasciende conectándose con la SUPRACONCIENCIA o conciencia no local. Según parece, la física cuántica estaría en la base de la existencia de la conciencia, que trasciende a la muerte,y,por tanto, explicaría la otra vida situada en otra dimensión fuera del espacio -tiempo.La mecánica cuántica explicaría las E.C.M., que suelen tener, salvo excepciones, un patrón común como: experiencia fuera del cuerpo,el famoso túnel a cuyo final se ve una luz brillante que cada uno atribuye a un ser, según su cultura o religión,entrada en un lugar de belleza y paz, encuentro con seres queridos ya fallecidos, desplazamiento en el espacio y el tiempo con solo pensarlo, traspasar cuerpos sólidos,etc.Recordemos que Jesús,ya resucitado, traspasó las puertas cerradas de la casa donde se hallaban sus apóstoles. Hay quienes afirman que estos fenómenos son alucinaciones,lo que niega el Dr. Sans Segarra ya que en ellas se dan cosas muy distintas según las personas y carecen de un patrón común como en las E.C.M. Se podría hablar mucho de todo esto, cuyo pionero fue Raymond Moody, pero el espacio de la carta no da para más. Sólo afirmar que la fe y la ciencia están más cerca de lo que podríamos pensar.