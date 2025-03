The Hairbreakers: power pop para los muy cafeteros

The Hairbreakers han decidido morir con las botas puestas en esto de la música / La Opinión

En los tiempos que corren, tan determinados por el pantallismo y la inmediatez de la tecnología, tener la oportunidad de asistir a un concierto de rock and roll de una banda de tres miembros al más puro estilo de The Jam y ver y escuchar cara a cara cada una de las descargas emocionales en forma de canción de tres minutos de su setlist empieza a convertirse poco a poco como pasear por un zoológico a visitar una especie en extinción, tipo el panda rojo. Aunque en esta ocasión no se trate de la banda de Paul Weller, Bruce Foxton y el recientemente fallecido Rick Buckler, sino de la presentación en sociedad, medio siglo después ya del nacimiento de la mermelada, del nuevo proyecto de los malagueños The Hairbreakers. Rafa Salas, Antonio Galán y Pedro Gutiérrez, viejos conocidos de la escena musical malagueña, han hecho un pacto con el diablo, han decidido morir con las botas puestas en esto de la música y nos traen una cuanto menos interesante oferta para el próximo viernes 14 en la Sala La Roka de la capital.

Cartel anunciador del concierto. / l.o.

Power pop

Con un aire power pop en su propuesta, post 77, el repertorio de versiones denota un exquisito gusto musical, propio de la búsqueda de tesoros por iniciativa propia. En su día seguro que rebuscaron en los cajones de vinilos de las tiendas de compra y venta malaguitas, o en aquellas míticas de vinilos originales como Electroradio, Discos Pat o Candilejas. Temas sublimes como Stranger when we meet (The Smithereens), Pump it up (Elvis Costello) y la mas reciente First of the gang to die (Morrisey), debe de de ser un auténtico lujo para los sentidos escucharlos en directo. Por cierto, quisiera diferenciar a bandas de versiones que definen un estilo, como la que nos ocupa (los Beatles comenzaron igual, que nadie se olvide) a otro tipo de bandas de canciones ajenas, clonadas por inteligencia artificial , que proliferan ahora y que parece que están destinadas a morir en un etilico baile en bodas, bautizos y comuniones. Lo cual respeto, porque subir a un escenario, de la manera que sea, me merece la mejor de mis respuestas, no deja de ser música en directo. Pero no estaría de más un punto más de imaginación (¡dejad de tocar la de No puedo vivir sin ti del anuncio de IKEA por favor!). Aunque mira, mejor tocar en la Orquesta Girasol un buen pasodoble con su teclado rumbero que comercial de seguros (eso seguro, valga la redundancia).

The Hairbreakers + Rock & Tríos Lugar: Sala Roka Fecha: 14 de marzo Hora: 21.30 Precio:10 euros

Trayectoria contrastada

Bueno, a lo que vamos: presentación en sociedad de The Hairbreakers (traducido «y yo con estos pelos»), tres músicos de trayectoria contrastada, un repertorio exquisito de power pop para los muy cafeteros, diversión, actitud, buen sonido, viernes…Déjate de pantallitas, maquéate y vete a disfrutar a borbotones de la vida, que ocasiones como ésta cada vez cuesta más encontarlas, y vive la calle.

Porque como dirían The Jam, «…en la ciudad hay un montón de cosas que te quisiera decir».