Digo Ucrania y digo no comprendo, por Francisco García Castro

El cubano Félix Pita escribió hace años el poema: Digo Hanoi y digo no comprendo. Hoy, fácil podemos escribir: Digo Ucrania y digo no comprendo.

Digo Ucrania y digo ¿por qué no cena el ultrajado? Digo Ucrania y digo a la mierda la corbata. Digo Ucrania y digo no comprendo. Digo Ucrania y digo ¿a qué viene esa espalda? Digo Ucrania y digo Europa. Digo Ucrania y digo no comprendo. Digo Ucrania y digo ¿por qué se caen los detalles, ahora?. Digo Ucrania y digo no comprendo.