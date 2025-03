Cosas que soy y no sabía

En los 80 y 90 hubo en España un activo movimiento pacifista y antimilitarista / MOHAMMED SABER / EFE

El mundo va cambiando y uno, afortunadamente, va tratando de adaptarse. Cosas que nos parecían superadas, y anticuadas, vuelven a la palestra. Nuevos roles llegan y amenazan con desbordarnos…

1. Militarista

En los 80 y 90 hubo en España un activo movimiento pacifista y antimilitarista. Proliferaron las acciones contra la OTAN y el servicio militar obligatorio. La mili se desvaneció casi por sí sola. La Organización del Atlántico Norte permaneció como una especie de seguro del hogar, de cuota muy baja y que nunca pensábamos usar.

Ahora corren tiempos revueltos. Estoy convencido del rearme y del aumento de los efectivos. Me he vuelto un militarista a la fuerza. Quizás es el miedo preventivo a una guerra lo que me inspira. Hay que subir el recibo del seguro doméstico. ¿Los sorteos de quintas?, casi mejor no recuperarlos.

Las centrales nucleares fueron, durante décadas, el coco de ecologistas / Carlos Gil

2. Pro-nucleares

Me pasa lo mismo que con los uniformes y los drones. Las centrales nucleares fueron, durante décadas, el coco de ecologistas. «¿Nucleares?, no gracias», decía el icónico mensaje del siglo pasado con un sonriente sol. ETA se subió al carro de los contrarios a los reactores y llevó a cabo una terrible campaña de asesinatos, secuestros y bombas contra Lemoiz. La consiguió parar. Hoy está camino de reconvertirse en una piscifactoría (sorpresas te da la vida). Catástrofes como Chernobyl y Fukushima han venido a dar la razón, en parte, a los opositores. En España está en marcha un plan para desmantelar estas plantas en unos años, con la pérdida de puestos de trabajo para las localidades donde están instaladas. Parece un error. Si no fuera por los residuos, es una energía limpia y barata. Mejorando la seguridad es una alternativa oportuna para el creciente aumento de la demanda de electricidad.

3. Analógico

Me gustan los diarios y los libros en papel. Los prefiero mil veces a las ediciones digitales, que te queman la vista y en donde, por más que busques, no encuentras nada. Hago cuentas mentalmente y uso la calculadora básica, a pilas y con las cuatro reglas, de vez en cuando. No me agradan los coches con pantallas, videocámaras, conexión WIFI y códigos hasta para poner en marcha los intermitentes. Soy un nostálgico de los motores con cinco marchas (con filtros, claro está). La pantalla cuanto más pequeña, mejor. Prefiero que me atienda una persona y no un robot. Me cuesta mucho acceder a un servicio donde tengas que hacer un pedido a través de una máquina, sea una consigna o una hamburguesería. Soy cliente de tiendas físicas. Te pruebas, te aconsejan, ves en vivo el producto y puedes regresar para cualquier queja o devolución. He aprendido a hacer gestiones bancarias y administrativas a través de internet. Es un progreso, pero en ocasiones es más útil acudir a la ventanilla. Confío en que la IA sea un avance en medicina e investigación y otros campos. No obstante, creo más en las facultades intelectuales humanas. Soy un analógico, en transición forzosa.

Playa nudista en Almayate / VANESA GUMIEL

4. Textil

Cada vez quedan menos nudistas. Toda mi vida he usado bañador en playas, piscinas y ríos. Me moriría de vergüenza si tuviera que aparecer en público desnudo. Soy, sin saberlo, un textil.

5. Hablante no inclusivo

Anda que no nos han machacado con el empleo del lenguaje inclusivo. Amo el castellano de siempre, con sus géneros masculino y femenino. El género masculino es inclusivo en muchas palabras. No me siento sexista si digo los alumnos, en general e incluidos hombres y mujeres.