Sobre placer, dolor, sabiduría y educación

Aristóteles / l.o.

En un famoso ensayo titulado ‘Del asesinato considerado como una de las bellas artes’ Thomas De Quincey, ese sagaz intelectual inglés aficionado al opio que vivió en el siglo XIX, escribió una gran verdad: «si uno comienza por permitirse el asesinato pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del Día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente». No sé ustedes, pero yo todavía no me he aficionado al asesinato. Seguramente será porque todavía estoy preocupado por la buena educación y me inquieta dejar las cosas para mañana.

«Abstente del placer y soporta el dolor» era el lema de los filósofos estoicos griegos y romanos. ¿Será cierto, como afirmara un antiguo alumno en un examen de Bachillerato, que «los emperadores romanos organizaban combates de radiadores»? En cualquier caso, Carlomagno debía ser bastante estoico, ya que en otro examen se dice que «se hizo castrar en el año 800». Tengo que confesarles que ha habido momentos en los 36 años, 4 meses y 5 días que duró mi vida productiva como profesor, en los que me he identificado con este original Carlomagno o con el desdichado Abelardo. Volviendo a los estoicos, esos pesadores tan cenizos –resucitados por los usuarios de los gimnasios y los partidarios del emprendimiento salvaje-, debemos anticipar los males por adelantado, tenemos que estar preparados para el momento en que se presente una circunstancia negativa imprevista, por lo que debemos practicar una vigilancia constante.

Aunque el amor policial por el presente y el sentimiento kantiano del deber cumplido puede ser de gran ayuda (sobre todo, como invitación a la serenidad y la tranquilidad), yo prefiero el mensaje menos tenso de los seguidores de Epicuro de Samos. Epicuro, ese sobrio filósofo griego del siglo IV antes de nuestra Era, nos recomienda apartarnos de la visión de las cosas dolorosas y fijar la mirada en los placeres, porque, como se afirma en otro examen, «la mortalidad infantil era muy elevada, excepto entre los ancianos», y «los niños nacían a menudo a edad muy temprana». Como, según una de mis alumnas, «la epistemología es una enfermedad muy difícil de curar», les recomiendo huir lo antes posible del dolor, sobre todo, el que provocan las clases de Filosofía.

Leyenda

Cuenta la leyenda, que el joven Alejandro de Macedonia buscó un día, consumido por la curiosidad, a un filósofo que vivía en un barril y tenía la desvergüenza de un perro. Por cierto, saben que un alumno de Bachillerato escribió en un examen que «el perro, al menear el rabo, expresa sus sentimientos como lo hace el hombre». ¡Vaya, nos han descubierto! Ese filósofo singular al que me refiero no es otro que Diógenes, el auténtico antagonista de Sócrates. El gran Alejandro encontró a Diógenes tumbado, tomando el sol. El joven soberano, se esforzó por mostrarse generoso y concedió al filósofo un deseo, como si fuera el genio de la lámpara. Diógenes simplemente dijo: «no me quites el sol». Pero no se engañen: el cínico griego no es un cómplice del poderoso, como suele pasar con los tristes intelectuales modernos, desafía al poder, a la ambición, al reconocimiento social. Y lo hace porque es tan libre como para decirle las verdades.

En resumen, se podría afirmar que los educadores hemos sembrado sin pudor deseos, proyectos y ambiciones en la mente de nuestro alumnado apuntando a una Tierra Prometida, como si ellos nos perteneciesen. En el día que di mis últimas clases, antes de jubilarme, gocé de ese momento estelar en el que pude proclamar una gran verdad ante mi auditorio: os pertenecéis, nada nos debéis, y espero que estéis siempre sedientos de causas por la que merezca la pena luchar, aunque suene un poco americano.

«El momento «correcto» lo cambia todo» leo en un librito de mensajes de un ilustre ‘sanador tibetano’, un auténtico sabio oriental y universal, al que tuve el gusto de conocer y abrazar en más de una ocasión: el Lama Gangchen Rinpoché. Lamentablemente, falleció en Italia en abril de 2020, víctima del coronavirus que trastocara nuestros hábitos de vida y que ya casi hemos olvidado. Y esta lectura intempestiva y oracular me ha hecho recordar una cita de Aristóteles de la Ética a Nicómaco que viene al dedillo (aunque no me gusta demasiado porque habla del «enfado» y el enfado tiene perniciosos efectos como son la explosión de violencia y el resentimiento que nos reconcome): «Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, ciertamente, no resulta tan sencillo». Por cierto, esta es la cita con que Daniel Goleman abre su best-seller ‘Inteligencia emocional’. Por algo será.

Tres dimensiones

Aristóteles y el Lama Gangchen son sabios, no cabe duda. Porque, como escribe el filósofo español Xavier Zubiri en un artículo publicado en 1935, son capaces de hacer que se congreguen felizmente en la actividad cognoscitiva, las tres dimensiones que, según Aristóteles, implica ‘entender’: la necesidad apodíctica, la intelección de los principios y la impresión de la realidad (menudas palabrotas filosóficas, y proferidas en horario infantil). Gangchen y Aristóteles, entre otros, son capaces de ‘discernir’ lo que es de lo que parece ser, deslindar la verdad de las apariencias, recordarnos que lo que consideramos real en el cosmos y en nuestras acciones depende, en gran medida, de nuestras interpretaciones subjetivas. Pero el conocimiento, el estado que nos libera de los peligros de la ignorancia nos exige ser capaces de ‘definir’ con precisión lo que es, identificar con claridad, por ejemplo, las causas de nuestra desazón cuando bregamos con el sentido de nuestra propia existencia o las auténticas motivaciones de un conflicto armado. Finalmente, el sabio aristotélico es capaz de «entender lo definido». ¿Cómo se puede lograr dicho entendimiento que, al parecer, solo está al alcance de mentes bien adiestradas?

Para Aristóteles tres son las vías adecuadas para acceder a un fin tan loable: la ‘demostración’ (medio en el que tiene un papel destacado la ciencia y la investigación, con la argumentación lógica como instrumento), la ‘especulación’, captando el origen, las causas y el sustrato permanente que subyace a todos los acontecimientos y procesos del universo con el uso de la razón, y ‘la experimentación’, esto es, la impresión de lo real a través de nuestras vivencias en el mundo que nos descubren los sentidos. En cualquier caso, el sabio no se apodera del conocimiento para uso propio y exclusivo, sino que, como dice Aristóteles, «sabe enseñar», tiene vocación de magisterio y pretende poner su granito de arena en la «salvación espiritual» –individual y social-, cognoscitiva, existencial o como quieran llamarla.

No sirve aquí el famoso dictum del poema del cordobés Luis de Góngora: «Ándeme yo caliente y ríase la gente». No me puedo resistir a recordarles aquí una estrofa de esta composición admirable: «Como en dorada vajilla/ el príncipe mil cuidados, / como píldoras dorados,/ que yo en mi pobre mesilla/ quiero más una morcilla/ que en el asado reviente,/ y ríase la gente». El sabio estaría dispuesto a compartir su morcilla, con perdón. Las viandas serán sabrosas para todo aquel que se atreva a degustarlas, o lo que es lo mismo, a seguir la escarpada senda de la ‘investigación’, como hiciera el malagueño Ibn Gabirol. La clave está en el ‘conócete a ti mismo’ del oráculo de Delfos que Sócrates adoptó como divisa y de la que han vivido multitud de sabios, como Freud.

Disquisición

Espoleado por una disquisición tan sesuda, pienso que este es el ‘momento correcto’ para mostrar mis afectos al desnudo, como sucede cuando saboreamos la miel de compartir la vida con personas extraordinarias, mientras suena, como telón de fondo, uno de los últimos cuartetos de cuerda de Beethoven, una obra que, con razón, veneraba mi padre, pues combina magistralmente la expresión de las emociones y el sesgo matemático de la música.

¿Cómo se podría arreglar este desaguisado, con la que está cayendo? Seguimos con nuestros ‘minutos musicales’ en nuestra peculiar ‘carta de ajuste’. Le toca el turno a los legendarios Sex Pistols, banda de punk rock fundada en Londres en 1975, y auténticos padres del movimiento punk en el Reino Unido. En el año 1977 lanzaron la canción ‘God Save the Queen (Dios salve a la Reina)’. La crítica de los valores caducos de la tradición británica y el grito desgarrado frente al conformismo social y la ausencia de oportunidades para los jóvenes en el marco de las sociedades opulentas del consumo desaforado y el evanescente bienestar no les resultaba ajeno a gran parte de mi alumnado. De hecho, me preguntaban si la canción en cuestión –God Save the Queen- era ‘de ahora’. Más que nada, porque la situación que pinta tiene muchos puntos de contacto con el presente. En 1985, cuando empecé a explicar filosofía, me apetecía exhibir una cresta radiante y coloreada ante mi auditorio. Pero la alopecia caminaba a marchas forzadas e hizo imposible el intento. ¿Hay futuro? ¿La sociedad está calva? Juzguen ustedes.