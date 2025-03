Sordez visual y ceguera auditiva

Donald Trump. / Efe

Hace aproximadamente un mes. Me refiero a que hace aproximadamente un mes que mientras me afeitaba tomé consciencia de que mis ojos habían amanecido sordos y, aparentemente, no mediante la sordez típica de los resfriados comunes de esta época, que, generalmente, vienen para irse sin más molestia, sino que aquella sordez tenía mala pinta, tanta que, asustado me apresuré a buscar una radio portátil para verificar lo que presentía, pero por mi propia prisa y por mi incontrolable desasosiego mi sobreactuada carrera me llevó a chocar de frente contra una de las paredes del pasillo y terminé autopropulsado hacia atrás, sentado en el suelo y desorientado, tanto por las circunstancias como por el golpe en la nariz, que casi me noquea. Aunque no llegue a romperme el etmoides, sangrar sí que sangré, además abundantemente.

A esas alturas de la microhistoria, ya preso de mi propio pánico, que me mantenía rígido, se manifestó mi cuadro clínico basado en una sordez visual y una ceguera auditiva de las que supe minutos después. Si hubiera de definir mi estado después del golpe contra la pared quizá lo reduciría a alelado, infinitamente alelado.

Si a usted, imprescindible y respetado lector, le resulta raro el episodio, imagine mi estado de alarma cuando, aún sentado en el suelo, pude verificar que con mis ojos no veía, sino que solo oía y que con mis oídos no oía, sino que solo veía. Imagínelo: «sí, dígame» con el teléfono puesto en uno de los ojos y con la cabeza vuelta noventa grados a la derecha o a la izquierda para escribir mirando con mis oídos a la pantalla de mi ordenador que, como siempre, tenía enfrente.

Cuando todo ocurrió casi todo tomó un color que antes no veía, y aunque yo no podía explicarlo, si que comprendía perfectamente el significado de todas las frases hechas, por ejemplo, ahora comprendía sobradamente afirmaciones que hasta aquel día no podía explicar. Afirmar, por ejemplo, que don Donald piensa con el bolsillo, pero, que, a duras penas, razona con el culo o que la denominación lineal de «oposición» históricamente en nuestras cámaras, las autonómicas y las estatales, viene a explicitar los intentos constantes de las formaciones de derechas, de las formaciones de izquierdas y de las formaciones consecutivamente ambidiestras de declararse las únicas, las más útiles, las imprescindibles y más justas para la ciudadanía.

Los juzgados del país, históricamente in crescendo, dan fe de los perversos instintos políticos que de más en más han venido evidenciando la incompetencia, la perfidia, la alevosía y la traición a la ciudadanía. Angelitos, tan formales y quietos en casa, tan necesitados de comprensión. Diestros, zurdos y ambidiestros han dejado impresas sus pisadas prostituidas e innobles interpretando que a la política se llega para ganar dinero.

La historia nos demuestra que para algunos, nuestras cortes, como todas las cortes democráticas, existen para ser asaltadas en nombre de un pueblo al que cada vez se le presta menos atención, obvia y naturalmente, por su bien, solo por su bien, que el silencio del pueblo enriquece los sentidos de las almas buenas, diría don Vladímir Vladímirovich Putin.

Volviendo al personaje de moda, uno escucha al presidente Trump, en su papel de sibila griega pasada de peso, decir que o hacemos lo que a él le sale de su bisectriz inguinal o estaremos a las mismísimas puertas de una tercera guerra mundial, obviamente provocada por don Vladímir, y se preocupa grandemente por la total ausencia de sindéresis en el pregonero y por su raquítica e impostada eubolia engañabobos. Don Donald es un peligroso verso suelto del mal estilo y de la inelegancia, cuyo mensaje mora más próximo al gansterismo verbal que pululaba en el Chicago de los años veinte del pasado siglo, que a las exigencias de asumir la realidad en carne viva, que ya ha tiempo que obliga a todos los países a navegar las procelosas mares cogidos de la mano, a rumbo fijo y en el mismo barco.

Desde hace años, es decir, en el primer mandato del presidente Trump, ya tuve la certeza de que fue a los individuos como don Donald a los que Paul Valery, un grande entre los grandes, les trazó un perfil «L’homme est un animal enfermé à l’extérieur de sa cage. Il s’agite hors de soi». El hombre es un animal encerrado fuera de su jaula. Se agita fuera de sí, dijo.