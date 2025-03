'Charlatán, inutil e hipócrita', por Venancio Rodríguez Sanz

Palabras de Juan Ramón Rallo a las que me suscribo: "El canciller alemán Merz no sigue a diario lo que sucede en Argentina, pero tiene muy claro que Javier Milei está arruinando a los argentinos. Hasta el punto de que se le pone de punta los pocos pelos que le quedan en la cabeza.... Esto es un ataque completamente gratuito contra la evolución económica que está siguiendo Argentina y nos sirve para decirnos más cosas sobre el propio Fiedrich Merz que sobre Javier Milei. Con esta salida de tono de Merz ha quedado como un charlatán, inútil y como un hipócrita. Como un charlatán porque se pone a pontificar sobre Argentina, cuando él mismo reconoce que no la sigue a diario. Como inútil porque, dado su desacierto en sus declaraciones, no va a servir para relanzar el crecimiento económico vigoroso y sostenible dentro de Alemania. Como hipócrita porque culpa a Javier Milei de estar arruinando a Argentina, mientras que Merz quiere formar un gobierno de coalición con los que han condenado a Alemania a la situación de estancamiento. ¿Cómo pretende dar lecciones a otro país, cuando él ha contribuido activamente a destrozar el suyo? Antes de dar lecciones en casa ajena, más valdría poner en orden la casa propia. Y hasta ahora el SPD no ha demostrado nada y la CDU, tampoco. Son comentarios desafortunado porque demuestra que Merz es un veleta”…