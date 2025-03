EL GEN NECIO VIII

El virus de la desinformación se propaga cual plaga sin escrúpulos, y así el gen necio se expande y multiplica por el mundo.

–¡Estoy harto! La casta política es ineficaz y corrupta. Las democracias no funcionan. Tenemos que votar al pueblo, porque solo el pueblo salva al pueblo.

–¿En serio? ¿Crees que si no existieran políticos dejaría de haber corrupción? Corrupción, siempre habrá y, sin oposición, aún más. La diferencia es cómo actúan unos y otros ante esta maldita lacra: unos expulsan al corrupto inmediatamente del partido y otros hacen piña y avientan que es una trama contra su partido. Tus argumentos no tienen ningún peso, solo actúas con emociones como la angustia, el miedo al diferente o el enfado, por eso votas con odio. Es cierto que a veces parece que la política es ineficaz, pero no lo es. Necesitamos un Estado fuerte y unos políticos que lo gestionen para que, ante pandemias, especulación capitalista, tragedias climáticas o naturales, actúe y ayude. Pero sobre todo que, con impuestos a las grandes fortunas, cierre la brecha social.

–¡Ya está bien de impuestos! Nosotros vamos contra las élites, por eso no votaremos a los partidos de siempre.

–Pero qué dices si a quien votáis es a los acaudalados de la derecha… a un millonario como Trump que pone a los hombres más ricos del mundo en su Gobierno para desmantelar lo poco que queda de Estado –sanidad, educación, pensiones, ayudas a los más necesitados, investigación…– para poder bajar impuestos a los ricos, al resto migajas, y que conforma una plutocracia oligárquica que solo se mueve por intereses financieros privados y que, además y sin sonrojo, utiliza dinero público para interés del negocio privado, como es construir centrales nucleares que alimenten la inteligencia artificial de sus amigos. ¿Contra las élites? ¡Ja! Y, además, la inmensa mayoría –incluyéndote a ti–, pagáis menos impuestos que lo que recibís del Estado en forma de servicios.

–¡Qué no, que no! Ya verás como si votas a los míos esto va a mejorar.

Lo dicho: el gen necio.

Miguel Fernández- Palacios Gordon. Málaga