La semana pasada me asaltaron a mano armada las declaraciones del ‘padre’ de esto que llamamos Inteligencia Artificial -aún no sé si será un eufemismo para llorar-. Por enésima vez el bueno de Geoffrey Hinton explicó sus miedos a cerca del nuevo Frankenstein que salió de su armario. No es el primero. Todos los que prendieron la mecha del invento se han quitado de en medio en extrañas circunstancias y si salen a la palestra es para echar pestes al estilo ‘ventilador de mierda’ contra el hijo que ellos mismos parieron. Como creador, no lo entiendo. No me avergüenzo de ninguno de mis personajes. Los defiendo y les quiero, al igual que el jardinero a su planta o el niño a su mascota. Lo normal. Imagino que es lo que sentirá el perpetrador de la fregona, que tantas lumbalgias nos ha quitado; el inventor del ‘Chupa Chups’, que contribuyó a disminuir las muertes infantiles por ahogamiento, al menos sobre el papel, aunque yo no recuerdo ninguna por bloqueo de caramelo; o hasta el mismísimo artífice de la pastilla Juanola, que ha dado tardes de gloria a jubilados de media Europa, que se sepa.

A mi, por lo pronto y a la espera de ver los efectos secundarios del nuevo ‘supositorio’ para no pensar, la espantada de genios y padres fundadores del nuevo ‘Santo Grial’ de la tecnología ‘tecnologinera’ y sus variantes, me hace gracia. Veo al tal Demis Hassabis o al otro, Ilya Sutskever, casi renegados, negándose a sí mismos y echándose a un lado y me retrotraigo a las sesiones de vandalismo y fechorías que cometíamos mis amigos y yo en el descampado de turno al salir de la escuela. Gamberradas que, por otro lado, son la escena arquetípica repetida una y mil veces en cualquier espacio urbano de cualquier comarca de la geografía ibérica. Por poner un ejemplo; la tarde que nos daba por meter chispa a un trozo de plástico en el pedazo de tierra al que nadie se asomaba, excepto en el momento del desastre. Siempre aparecía la vecina de la bocacalle y nos lanzaba la retahíla de improperios de la que tan sólo pillábamos eso de «la madre que os parió» y quizás la última palabra de alguna frase más. Pues bien, esta es la imagen que aparece en mi mente cada vez que veo a la pandilla de los pioneros de la IA. También recuerdo lo sucedido en otro de nuestros escarceos. El sábado aquel en el que mezclamos por primera vez papel de aluminio con agua fuerte en botellas de Coca Cola -product placement sin sentido- y en el momento de la explosión apareció uno de los guardas -ahora agentes de Medio Ambiente- para perseguirnos con su 4L -de Renault- por la campiña. En esas escenas de ‘acción-reacción’ siempre había tres planos: unas manos que sueltan algo con prisa, una persona al acecho que sale de no se sabe bien dónde y un grupo de pequeños malhechores corriendo a través de alguna calle estrecha que se abría al infinito.

En fin, a lo que voy. Como protagonista, operador y perpetrador experto en fechorías infantiles y juveniles -incendios urbanos, elaboración de bombas químicas caseras o llamador de timbres a la carrera, además de demoledor de persianas viejas con tirachinas-, me siento bastante identificado con los creadores de la IA. Una cosa no hice, eso sí, remover estiércol en la granja del ‘Tío Tom’, IA IA… -chiste malo-.

Más allá de las bromas, nadie huye cuando acomete una gesta que está llamada a mejorar la vida de las personas. Podemos entrar en todas las valoraciones que queramos, en los debates que consideremos oportunos; podemos escribir ríos de tinta, podemos secarnos las bocas gastando saliva de aquí al final de los tiempos, pero cuando un tipo o tipa crea, inventa o desarrolla un ingenio digno de reconocimiento, lo que no hace, nada más terminar el proceso y ‘parir su criatura’, es salir a la carrera, volver la cara, esconderse o llorar amargamente en cada entrevista que concede. La cosa no va bien. Noam Chomsky lo resume con esta frase: «La IA -ChatGPT, dice él- es el mayor robo de propiedad intelectual de la historia». Me recuerda a la famosa cita de ‘España nos roba’, pero ésta sí, en serio. Asalto a mano armada a las ideas, al pensamiento, al estilo propio y a la opinión crítica.

Como en la famosa novela de Unamuno –‘Niebla’- en la que el personaje principal se rebela y le recrimina sus acciones; la IA del ‘Tío Tom’ es la ‘peste’ de sus creadores. A lo mejor es tarde para lanzar este artículo porque hace unos meses era el ‘hit’ del momento y otros muchos lo hicieron antes que yo. Es probable. A lo mejor no quería publicar algo así. Yo también he preferido mirar para otro lado, pasar. He querido reírme con las bromas del profesor y los alumnos a los que le hace la tarea el ChatGPT, las del catedrático que sospecha que la tesis de investigación viene del cenagal de la ‘Granja del Tío Tom’, la del vecino negacionista de las letras reconvertido a escritor, la del médico que consulta a la IA para ver el proceso que debe seguir el paciente -en lugar de seguir su buen hacer- o la del nuevo maleante que te va a secar la cuenta corriente gracias al invento. Ya no me hace tanta gracia. Ni siquiera podrás estar seguro de que esto que lees ahora no sea estiércol cosechado en la Red. Puedes estar tranquilo. Pensar aún sigue siendo ‘mi lujo’, caro, pero mío.

