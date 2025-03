Vuelta a lo mismo

Marc Márquez y Àlex Márquez. / ALEJANDRO CERESUELA

Marc Márquez ha vuelto a ser el mejor este fin de semana y ha ganado la segunda carrera del año seguida, y seguido otra vez por su hermano que parece que esta temporada está dispuesto a demostrar que no está ahí por su apellido sino por su nombre, y vaya si lo está consiguiendo, la diferencia es mínima entre ambos, pero ese mínimo que marca la diferencia y hace que Marc siempre termine delante, aunque Álex es el único que le sigue de muy cerca y lejos de los otros rivales. Veremos cómo avanza el campeonato, pero se hace difícil pensar que este año el octocampeón no acabe ganando su noveno título. La edad no juega a su favor, pero si algo sabe hacer el piloto catalán es luchar contra el tiempo. Lo hace vuelta a vuelta en cada circuito, buscando cómo mejorar la anterior, la perfección en cada curva. Es curioso cómo uno puede hacer siempre lo mismo y mejorar a cada intento, buscar siempre dónde hay margen para ganar algo, en qué lugar equivocarse menos e insistir hasta conseguirlo, eso hacen todos los pilotos, al menos en su deporte, pero es algo más complicado de hacer en las rutinas de la vida, donde las cosas que se repiten se hacen cada vez con menor esfuerzo y se van volviendo más aburridas. Qué difícil sacarle partido a la experiencia, mejorar los días a través de la reiteración, no caer en la monotonía en los circuitos que recorren nuestros hábitos y no repetir el resultado sin esforzarnos. Tal vez quepa preguntarse, cuando uno no alcanza a mejorar con la práctica, si ya va tocando cambiar el estilo o analizar con más detalle los circuitos, cambiar de escudería o incluso de deporte y recuperar así la sensación de competir por mejorar el día a día.