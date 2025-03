Destrozos ya irreparables

Con todas las reservas a las que su inveterado imperialismo y supremacismo obligan, siempre he admirado de USA no solo su paternidad en las formas democráticas de poder sino un profundo liberalismo real, puesto de manifiesto en la libertad de expresión y prensa, una capacidad de autocrítica que a veces parece ilimitada e incluso su ingenua pretensión de imponer modos liberales de vida a pueblos que no parecen apreciarlos. Ver como ahora se va hundiendo paso a paso en una charca con vertidos fascistoides apena de verdad, pues aunque aún debamos esperar una reacción de su sociedad civil y de algunas de sus instituciones, hay daños que ya son irreversibles: cuando la vinculación de un país a unos valores democráticos que se suponen constitutivos e inderogables queda a expensas de la aleatoriedad de unas elecciones la soberanía de esos valores queda ya rota para siempre.

