La otra Copa

Sí. Existe otra Copa, en este caso de la Reina. Todo es igual. Los ocho mejores equipos de la primera vuelta concentrados en una misma ciudad y compitiendo en formato de cuartos de final, semifinal y final. La diferencia es que las que juegan son chicas.

Desde este pasado jueves, se está celebrando en Zaragoza la Copa de la Reina. Os aseguro que todo es igual. El pabellón lleno, las ocho aficiones conviviendo sin problemas y en la cancha muy buen baloncesto. Es tan parecido que hasta hay sorpresas como en la Copa de los chicos. Este año, Jairis ha derrotado a Valencia, posiblemente el mejor equipo de España. Aunque cada vez Jairis está más cerca de los presupuestos de los dos mejores clubes en baloncesto femenino.

No os engaño. No veréis mates. Tampoco jugadoras de más de dos metros moviéndose a una enorme velocidad. Pero veréis mujeres de más de uno noventa moviéndose súper rápido y con unos fundamentos técnicos increíbles. El juego es muy físico también. Y rápido. Y las que no son tan físicas, que son las menos, juegan en el máximo nivel por su capacidad de aplicar la técnica individual al baloncesto y por su conocimiento del juego. Podréis ver grandes tiradoras que son capaces de tirar en movimiento o desde bote. También veréis a las grandes abriéndose lejos del aro para tirar. Veréis jugadoras leyendo situaciones de ventaja en el bloqueo directo. O jugadoras que son capaces de generar ventaja desde el uno contra uno. Y no solo de cara al aro, también veréis juego al poste bajo, que es algo que poco a poco se va perdiendo en el baloncesto de chicos.

Y veréis futuro. Jugadoras jóvenes compitiendo con las mejores, jugando los minutos de verdad de los partidos y siendo importantes en sus equipos. Sin ir más lejos, uno de los cuartos de final se decidió por una canasta en el último instante que metió una jugadora de dieciocho años. Y os digo que no es la única, que casi cada equipo tiene alguna jugadora muy joven jugando muchos minutos en estos que son ocho de los mejores equipos de la primera categoría del baloncesto español.

También veréis muy buenos entrenadores en los banquillos. Entrenadores que hacen jugar muy bien a sus equipos, que consiguen que sus equipos sean muy intensos en defensa y muy dinámicos en ataque. Podréis ver que los entrenadores proponen un baloncesto muy colectivo y divertido.

Sinceramente que no se trata de equiparar el baloncesto masculino al femenino. Es evidente que hay algunas diferencias. Si yo mismo os reconozco que el baloncesto que más me gusta es el de la Euroleague masculina. De lo que se trata es de no hacer de menos uno sobre el otro. Se pueden compatibilizar perfectamente. Ambos pueden hacerte disfrutar del juego y de ambos puedes aprender. En ambos verás grandes defensas, magnificas jugadas, tiros increíbles…

Todavía estás a tiempo de engancharte. Hoy se juega la final. Es a las 16.00 horas y lo puedes ver por Teledeporte. Compatible totalmente para ver después a las 18.30 horas el Unicaja en el Carpena, que vaya partido más bonito también. Pero si no puedes, si te va mal hoy, puedes ver los partidos en la plataforma de RTVE. Los verás en diferido, pero podrás darte cuenta de lo que te digo.

Ojalá que muy pronto podamos ver en Málaga baloncesto de primera división jugado por chicas. CAB Estepona y Unicaja están haciendo las cosas muy bien y seguro que ese día está más cerca. Espero que cuando ese día llegue tú también te enganches y ayudes a llenar las gradas como están las del Carpena cuando juega el equipo de Ibon Navarro y Alberto Díaz.