Las peñas y la Feria: hora de asumir la realidad. / LA VIDA MODERNA MERMA

Por mucho que agosto nos quede lejos, la Feria de Málaga vuelve a estar en el centro del debate público gracias a la nueva ordenanza que el Ayuntamiento ha planteado y que ha puesto en pie de guerra a la Federación Malagueña de Peñas. No es casual que cada vez que se propone una mínima revisión normativa sobre el modelo de Feria, las peñas salten como un resorte. Pero el problema es que seguimos tratando a las peñas como si fueran lo que fueron y no lo que son.

La propuesta municipal busca ordenar y regular aspectos tan fundamentales como el horario de la música, el control de aforos, la convivencia entre vecinos y feriantes, o la transparencia en el uso de los espacios públicos. Cuestiones lógicas en una ciudad que ha evolucionado muchísimo desde los años dorados de las peñas, cuando sí tenían un peso real en el tejido social y vecinal malagueño. Pero 2025 no es 1985. La ciudad ha cambiado, su gente ha cambiado, y la Feria también debe hacerlo.

Las reacciones de la Federación de Peñas ante esta nueva ordenanza no sorprenden: se sienten apartadas, ninguneadas y denuncian que se las quiere arrinconar. Se han sentido tan agraviadas que han llegado a calificar la ordenanza como una amenaza a su «modelo tradicional» de Feria. Pero ¿qué modelo es ese exactamente por Dios bendito? ¿Y por qué deberíamos seguir protegiéndolo como si fuera sagrado?

La verdad incómoda —pero evidente— es que muchas de las peñas malagueñas han perdido hace tiempo el contacto con la realidad social de esta ciudad. No representan a nadie más allá de sus propios socios -que son justitos en número-, muchos de ellos de edad avanzada, y con escasa o nula conexión con las nuevas generaciones de malagueños. Siguen funcionando como estructuras cerradas, ancladas en un pasado que ya no existe. Y sin embargo, cada año se les conceden casetas en el Real con un trato preferente, como si fueran el alma viva de Málaga. Y lo cierto es que no lo son.

La mayor parte de esas casetas, además, ni siquiera son gestionadas directamente por las peñas durante la Feria. Se re-alquilan a terceros —empresas de hostelería, promotores de eventos o particulares— que explotan comercialmente ese espacio como si fuera un chiringuito de verano con pollos asados en la puerta y pimientos fritos y paellas de plástico como reclamo para la gente desubicada. Las peñas, mientras tanto, hacen caja. No aportan valor cultural, ni refuerzan el sentido colectivo de la celebración. No organizan actividades significativas, ni cuidan la estética tradicional de la Feria. Lo suyo es puramente lucrativo. Y eso, además de incoherente, es injusto.

Porque hablamos de una fiesta que, con todos sus defectos -que tiene un cerro-, es de todos. No es de las peñas. Es una fiesta popular, organizada con dinero público y celebrada en espacios públicos. Y por tanto no debe estar en manos de unos pocos. Y si alguna entidad o colectivo quiere participar activamente de ella, debe hacerlo con responsabilidad, con transparencia, y con una voluntad sincera de aportar algo más que su propio interés.

El problema no es que existan las peñas. Ojalá existieran más asociaciones culturales, más espacios vecinales donde conservar nuestras tradiciones y fomentar el encuentro social. El problema es que muchas de las peñas actuales han devenido en estructuras vacías de contenido, que sólo cobran sentido una vez al año, cuando aparece la Feria como oportunidad para ingresar dinero sin ofrecer nada a cambio. No programan actividades el resto del año. No promueven la cultura popular. No tienen presencia en los barrios. En resumen: no son agentes activos de la ciudad más allá de servir cafés o realizar alguna actividad muy minoritaria que acaba siendo un caladero de votos longevos para los partidos políticos locales.

Y sin embargo, cada vez que se plantea repensar el modelo de Feria, sus portavoces exigen ser escuchados como si fueran los custodios del espíritu malagueño. Como si sin ellos, la fiesta se viniera abajo. Y no es cierto.

Es legítimo que las peñas expresen su opinión. Pero también es hora de que se les recuerde que la Feria no es suya. Que no tienen derecho a decidir en nombre de todos. Que hace décadas jugaron un papel importante no las acredita a perpetuar un sistema clientelar en el que ocupan espacios por inercia y sin aportar valor. El privilegio sin compromiso no es un derecho, es un abuso.

Es curioso, además, que quienes más critican la ordenanza municipal sean también los primeros en pedir ayudas públicas para montar su caseta. Quieren dinero, espacios, visibilidad y presencia institucional. Pero a la vez se resisten a rendir cuentas, a cumplir normativas o a asumir nuevas formas de organización más abiertas y modernas. Quieren seguir jugando con las reglas del siglo XX en una ciudad del siglo XXI. Y eso, sencillamente, ya no es sostenible.

La Feria de Málaga tiene un enorme potencial como espacio de encuentro, de celebración identitaria, de proyección cultural y turística. Pero para eso necesita abrirse a nuevas voces, fomentar la participación real, incorporar propuestas frescas y garantizar que todos los malagueños —y no sólo unos cuantos— puedan hacerla creer y desarrollarla en condiciones de igualdad. Y eso pasa necesariamente por revisar el papel que juegan las peñas dentro del ecosistema ferial.

No se trata de eliminar a nadie, sino de poner a cada uno en su sitio. Si una peña tiene un proyecto sólido, si trabaja todo el año, si tiene impacto social o cultural, si moviliza a los barrios, monta una caseta propia en condiciones o preserva nuestras costumbres, adelante. Que tenga su espacio. Pero si sólo aparece una vez al año para hacer negocio, entonces toca decir basta. Ya no cuela.

Nuestra ciudad merece una Feria más honesta, más representativa y de mayor calidad. Y eso sólo se consigue dejando atrás los privilegios heredados y construyendo desde el presente, no desde la nostalgia. Que queda muy bonito el concepto. Pero para verlo en un libro. No en tu feria.

Viva Málaga.