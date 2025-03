Pensar y los métodos

En un mundo cada vez más estructurado y regido por normas, los métodos se han convertido en la columna vertebral de casi cualquier actividad humana. Desde la educación hasta el ámbito laboral, pasando por la ciencia y el arte, parece que todo debe seguir un procedimiento establecido para ser considerado válido. Sin embargo, esta obsesión por los métodos ha llevado a una paradoja: mientras buscamos eficiencia y orden, terminamos ahogando la creatividad y despreciando el pensamiento diferente. ¿No es acaso el caos, en ocasiones, la semilla de la innovación?

Los métodos, en esencia, son herramientas. Fueron creados para simplificar procesos, reducir errores y garantizar resultados consistentes. Pero cuando estos se convierten en dogmas pierden su utilidad y se transforman en barreras. Un ejemplo claro es el sistema educativo, donde los estudiantes son evaluados en función de su capacidad para seguir instrucciones y memorizar información, en lugar de ser incentivados a cuestionar, explorar y crear. Aquellos que piensan fuera de lo establecido son tachados de rebeldes o poco prácticos, cuando en realidad podrían ser los próximos visionarios.

El pensamiento diferente, aquel que desafía lo convencional, es infravalorado porque no encaja en los moldes preestablecidos. La sociedad tiende a premiar la conformidad y a castigar la divergencia. Esto se debe, en parte, a que lo diferente implica incertidumbre, y la incertidumbre asusta. Es más cómodo seguir un camino ya trazado que aventurarse en lo desconocido. Pero es precisamente en lo desconocido donde yacen las respuestas a problemas que los métodos tradicionales no han podido resolver.

La historia está llena de ejemplos de personas cuyas ideas fueron rechazadas inicialmente por ser consideradas absurdas o poco prácticas. Desde Galileo, quien desafió la visión geocéntrica del universo, hasta Steve Jobs, quien revolucionó la tecnología con ideas que parecían imposibles, el pensamiento diferente ha sido el motor del progreso. Sin embargo, estos casos son la excepción y no la regla. La mayoría de las personas con ideas innovadoras terminan siendo ignoradas o silenciadas, no porque sus ideas carezcan de valor, sino porque no se ajustan a lo que se considera «correcto».

Es urgente que, como sociedad, reevaluemos nuestra relación con los métodos y el pensamiento diferente. Los métodos deben ser guías, no cárceles. Deben existir para facilitar, no para limitar. Y el pensamiento diferente debe ser valorado no como una amenaza, sino como una oportunidad. Después de todo, ¿qué sería de la humanidad si nadie se atreviera a pensar de manera distinta? Probablemente seguiríamos viviendo en cuevas, temiendo al fuego en lugar de dominarlo.

En un mundo que cambia a un ritmo acelerado, la capacidad de adaptarse y crear es más importante que nunca. Y eso solo se logra abrazando la diversidad de pensamiento, incluso cuando parece un sinsentido. Porque, a veces, es en el aparente caos donde se esconde el verdadero orden.