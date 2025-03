Putin Club

El presidente ruso, Vladímir Putin. / MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL / EFE

Sorber y soplar a la vez es difícil, la verdad. Pero la UE tiene ese reto, como otros de parecida enjundia que se marca. Por eso, está más callada, también, que la h por las matanzas de cristianos en Siria, que no cotizan en su particular mercado de valores, en el que sí alcanzan máximos los chicos de Hamás. No es nuevo que los cristianos son poca cosa para estos burócratas ahora tan belicistas y ayer tan pasivos ante todos los peligros que nos acechaban, que hoy siguen siendo los mismos y a los que se les limpia el polvo para que parezcan nuevos. Pero tienen que hacer como que se mueven para no quedar en ridículo por no ser tenidos en cuenta después de la conversación Trump-Putin. Se quitan el gorro grunge y sigue la función. Lo mismo da que Rusia diga da que ne, tienen escrito el guion antes de que sucedan las cosas. El power soft se ha convertido en hard power, pero de pacotilla.

En cuanto a Zelensky, que tiene la costumbre de sentarse entre dos sillas, no quiso investigar al hijo de Biden, cuando Trump se lo pidió tras formar parte aquel de la junta de Burisma Holdings, un importante productor ucraniano de gas natural, de 2014 a 2019, por lo que sus negocios en Ucrania fueron objeto de una investigación periodística del New York Post. Más tarde, en octubre de 2019, el hijo de papá Biden renunció a la junta directiva de un fondo de inversión privado chino que cofundó, BHR Partners, y dijo que quería evitar, incluso, la apariencia de conflicto de intereses. Apariencias, sí, no solo es cierto sino que tampoco es falso, que dijo el físico Wolfgang Pauli. Pero más allá de aquella no colaboración de Zelenski, el presidente ucraniano apoyó en la campaña electoral de EEUU a Kamala Harris y hasta asistió a uno de sus mítines, sin que esto pueda interpretarse como una injerencia en los asuntos internos norteamericanos, por supuesto. Ahora quiere que el amigo americano -peliculón dirigido por Win Wenders y basado en el libro de Patricia Highsmith- cierre el Putin Club, aunque tenga sus clientes.

Pero de lo que hablamos en la Antxoeta es de qué pasará con la izquierda y las osg e identitarios cuando se hayan casi cargado el Estado y se revuelvan los colectivos amamantados, islamistas, okupas, perceptores de ayudas, chiringuiteros varios… Lo mismo que hay lucha entre el PNV y Bildu, así la habrá entre el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Es el TID, trastorno disociativo de la identidad, antes trastorno de personalidad múltiple. En 1958, se escindió el grupo Ekin de la organización juvenil del PNV, Euzko Gaztedi Indarra (EGI). Posteriormente, esta escisión sería el origen de ETA. Hoy el hijo le levanta la mano al padre. Concluimos que cobrará vida la fórmula de Hobbes, la guerra de todos contra todos.

Por cierto, que hace unas semanas leí esta noticia, “profesores de Harvard suspenden las clases porque los estudiantes se sienten tristes tras la victoria de Trump”. Así pueden entenderse algunas cosas. Y se acuerda uno, sin remedio, de Juan Antonio García Amado, catedrático de Filosofía del Derecho, que comentaba que la universidad pública española es un cadáver exquisito. La CRUE no condenó el intento de golpe de Estado en Cataluña, no dijo ni pío sobre la Ley de Amnistía pero, eso sí, apoya cualquier causa lejana políticamente correcta y mediáticamente rentable.

Pero todo esto qué es en comparación con si Paco sigue o no sigue. La situación me recuerda a aquel comediante, Joe Rigoli, que repetía aquello de “yo sigo”. Lo que tiene que aclarar ahora el PSOE es quién será el candidato en municipales, aunque ya sé que ese examen todavía no se ha convocado pero, habida cuenta de que es inexorable, Josele Aguilar debe pensar en si presentarse él para perder y así iniciar su carrera hasta el ocaso o dejar que sea Dani y cabe su tumba. Perdón, perder si se presenta el actual titular, porque en otro caso el partido hay que jugarlo con ganas y tiene suspense. Miguel de Cervantes dejó dicho:

Tanto cuanto el amor convida y llama

al alma con sus gustos de apariencia,

tanto más huye su mortal dolencia

quien sabe el nombre que le da la fama.

Y el pecho opuesto a su amorosa llama,

armado de una honesta resistencia,

poco puede empecerle su inclemencia,

poco su fuego y su rigor le inflama.