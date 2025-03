Imparables

El rio Tajo a su paso por de Talavera de la Reina (Toledo) / efe

La lluvia sigue cayendo insistentemente borrasca tras borrasca, cambiando de nombre, pero con la misma personalidad arrolladora que muestra últimamente sobre el campo y las ciudades, por las calles y laderas, llenándolo todo de verde, por un lado, inundando hasta el destrozo por el otro. La foto del puente romano de Talavera de la Reina ha salido en todas las noticias como símbolo de la fuerza del agua y de su inclemencia pues ha destruido a su paso la emblemática construcción que ya no cruza el río, sino que es el río el que lo atraviesa. Un puente romano que no es romano, y que en realidad parece haber cedido por la parte más moderna reconstruida no hace mucho por un desprendimiento a finales del siglo pasado. Pero eso son detalles que no quitan impacto a la noticia de ver cómo el agua empuja sin importar lo que encuentre delante, arrasando con todo lo que le impida su natural paso. Tras años de sequía llueve ahora mucho y parece que eso también es malo, no hay manera de contar las noticias sin subrayar los problemas de lo que acontezca, poco es nada, y mucho es demasiado. Las bombas también siguen cayendo insistentemente en las zonas en guerra, y va aumentando el número víctimas en los conflictos armados, destrozando ciudades y familias, bomba a bomba, disparo tras disparo. Se busca la paz en los mismos despachos que se organizaron las guerras, pero nadie quiere negociar un alto fuego que no signifique su victoria. Es complicado salir de la batalla cuando ninguno de los que se enfrentan quiere ser el derrotado, parece más sencillo que sigan perdiendo ambos hasta que a uno no le quede más que perder o al otro nada más que ganar. Y van cayendo casquillos que suenan como monedas.